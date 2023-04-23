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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

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Смертоносные пожары, Хоценко на выборах губернатора, застройка Омской крепости

23 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI
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Самые значимые события недели.

Пожары в Омской области

Всю неделю Город55 рассказывал об огненных происшествиях в регионе. В понедельник в пожарах из-за алкоголя и сигарет погибли два пенсионера. Во вторник пламя охватило столетний памятник архитектуры в центре Омска. Речь о бывшем доходном доме Машинского. Тогда сгорел офис общественной организации «Казахи Омска». Подробнее об этом:

В пожаре на Чокана Валиханова сгорел офис общественной организации «Казахи Омска»
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В среду омичам представили статистику: 28 крупных природных пожара. За сутки в регионе потушили возгорания на площади, почти равной футбольному полю.

В четверг вместе с сухостоем сгорели два дома. Происшествие случилось в Колосовском районе. В Горьковском районе за сутки зафиксировали сразу пять пожаров. В тот же день из-за замыкания электропроводки погибла пенсионерка. Город55 продолжил мониторить ситуацию по региону: 24 лесных пожара.

В субботу — крупное возгорание на Левом берегу, рядом с улице Рокоссовского. У нас есть кадры с места событий:

На Левобережье Омска снова загорелись камыш и трава рядом с улицей Рокоссовского
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В воскресенье стало известно, за сутки пожарные выезжали на 64 происшествия. В регионе сохраняется опасная обстановка из-за ветряной погоды. 23 апреля объявлено штормовое предупреждение.

Помощь участникам СВО

19 апреля в Омске объявили о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Помещение выбрали, ремонт начали. Мы говорим об этом в деталях:

В Омске откроется фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
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Омским семьям военных, которые участвуют в СВО, оказывают юридическую и моральную помощь. Об этом сообщили в штабе Комитета семей воинов Отечества по Омской области.

Мобилизованным омичам предоставят отсрочку по аренде областного имущества и земли. А для семей участников СВО планируют отменить плату за детский сад.

Хоценко на выборах губернатора Омской области

22 апреля партия «Единая Россия» объявила о кандидате на выборы губернатора Омской области. Претендентом на пост, ожидаемо, стал Виталий Хоценко. Автором заявления стал Андрей Турчак, секретарь партии. Его визит в наш регион Город55 прогнозировал 19 апреля. Инсайд подтвердился. О приезде в Омск стало известно в субботу. Вместе с врио губернатора Турчак принял участие в подключении к газу жителей Омского района.

Неделя у Хоценко прошла плодотворно. Он поручил построить крытые катки в каждом районе региона, встретился с депутатами горсовета, побывал на стройплощадке микрорайона «Зеленая река», поведал о важности премии «Народный герой», сходил на субботник, проехал по местным дорогам и заключил: все не очень хорошо.

Во вторник региону представили нового пресс-секретаря врио губернатора. Мина Ахвердиева работала с Виталием Хоценко в Донецкой Народной Республике. А нам стало известно, что случилось с бывшим пресс-секретарем губернатора Елизаветой Каневой. Об этом говорим здесь.

Омский городской совет

Депутаты Омского городского совета заполонили новостную повестку недели. Выбрали самые главные события:

Проблемы образования

Никто не хочет работать над улучшением условий в образовательных учреждениях Омской области. К такому выводу можно прийти, посмотрев на итоги электронных аукционов. Не нашлось желающих заняться капитальным ремонтом многострадальной гимназии №88. Не было подано заявок на ремонт фасада ОмГУПСа. А министерство образование само отменило закупку многомиллионного учебного оборудования для сельских школ.

Тем временем скандальные ситуации в образовательной отрасли есть. Например, местному застройщику списали почти 100 млн рублей на строительстве школы в Горьковском районе. Объект не могут сдать больше года. Компания-застройщик принадлежит Заслуженному строителю России Рафику Сафаряну.

В детских садах и школах не хватает 872 педагога. О кадровом дефиците мы рассказываем постоянно, а вот подобные происшествия случаются редко: над воспитанником «Казачьей школы-интерната» издевались на глазах учителя. Подробности:

Прокуратура проверит издевательства над кадетом омской «Казачьей школы-интерната»
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Есть и хорошие новости в сфере образования. Одобрен проект реконструкции частного детского сада на Левом берегу. А школу на Космическом проспекте обещают достроить до конца этого года.

Перекрытие дорог в Омске

В пятницу в городе изменили схему движения возле метромоста. Советуем почитать наш материал, чтобы разобраться. В начале недели стало известно, что в Омске планируют внедрить систему массовых платных парковок. Определять стоимость при этом будет владелец земли. Еще одно новшество: на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 миллионов рублей. Подрядчику предстоит столько всего… Описываем:

В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
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На трех трассах региона на месяц запретили движение большегрузов. Город55 рассказывает об ограничениях подробно.

Часть центра города перекроют на Родительский день, 25 апреля. Публикуем карту. Омичей к кладбищам отвезут 134 автобуса. Это специальные маршруты, которые начали курсировать с 22 апреля. Расписание можно найти здесь.

В пятницу некоторые улицы тоже перекрывали. Причина — Ураза-Байрам. Мусульмане прощались с месяцем Рамадан.

Застройка Омской крепости

В Омске согласовали вырубку сотен деревьев для строительства жилья и ремонта дорог. На «зеленую комиссию» было подано 39 заявок. Подобные новости вызывают негодование у омичей, однако еще больше эмоций горожане испытывают по поводу застройки Омской крепости. Мы рассказываем о ситуации вокруг исторической части города:

Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
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Кстати, о депутатах. Впервые члены областного парламента отчитались о доходах в обобщенном виде. Мы посмотрели, что теперь можно узнать из «сухих» цифр (спойлер: не многое).

9 мая в Омске

В Омской области отменили шествие «Бессмертного полка». Движение пройдет в другом формате. А парад в честь Дня Победы состоится. Известна примерная программа 9 мая. Городу55 удалось узнать, когда пройдет репетиция.

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