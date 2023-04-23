Смертоносные пожары, Хоценко на выборах губернатора, застройка Омской крепости

22 апреля партия «Единая Россия» объявила о кандидате на выборы губернатора Омской области. Претендентом на пост, ожидаемо, стал Виталий Хоценко. Автором заявления стал Андрей Турчак, секретарь партии. Его визит в наш регион Город55 прогнозировал 19 апреля. Инсайд подтвердился. О приезде в Омск стало известно в субботу. Вместе с врио губернатора Турчак принял участие в подключении к газу жителей Омского района.