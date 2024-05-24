Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей

Напомним, ранее пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева рассказывала Городу55, что рюкзаки изготовят на отечественных швейных предприятиях. В этом году ориентировочно собирались подготовить рюкзаки для 26 тысяч первоклассников из Омской области. Ожидается, что акция в дальнейшем станет ежегодной и школьникам продолжат к началу учебного года дарить сумки с полным набором канцелярии.