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Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей

24 мая 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
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Рюкзак с полным набором канцелярских принадлежностей каждый первоклассник получит в начале нового учебного года.

Стало известно, какую сумму в Омской области потратят на брендированные рюкзаки для будущих первоклассников. Напомним, в ноябре прошлого года новую меру поддержки для школьников анонсировал губернатор Виталий Хоценко.

На сайте госзакупок появился план на аукцион по изготовлению и поставке брендированных рюкзаков с канцелярией в целях дарения первоклассникам в 2024 году. Заказчиком выступает омское министерство образования. На сумки готовы потратить 20 млн рублей. Других подробней аукциона пока нет.

План на аукционПлан на аукцион
План на аукцион
Фото: Портал госзакупок

Напомним, ранее пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева рассказывала Городу55, что рюкзаки изготовят на отечественных швейных предприятиях. В этом году ориентировочно собирались подготовить рюкзаки для 26 тысяч первоклассников из Омской области. Ожидается, что акция в дальнейшем станет ежегодной и школьникам продолжат к началу учебного года дарить сумки с полным набором канцелярии.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Школа#Подарок#Школьники#Новости#Первый класс#Первоклассник#Виталий Хоценко#Мина ахвердиева
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