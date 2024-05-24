Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Стало известно, какую сумму в Омской области потратят на брендированные рюкзаки для будущих первоклассников. Напомним, в ноябре прошлого года новую меру поддержки для школьников анонсировал губернатор Виталий Хоценко.
На сайте госзакупок появился план на аукцион по изготовлению и поставке брендированных рюкзаков с канцелярией в целях дарения первоклассникам в 2024 году. Заказчиком выступает омское министерство образования. На сумки готовы потратить 20 млн рублей. Других подробней аукциона пока нет.
Напомним, ранее пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева рассказывала Городу55, что рюкзаки изготовят на отечественных швейных предприятиях. В этом году ориентировочно собирались подготовить рюкзаки для 26 тысяч первоклассников из Омской области. Ожидается, что акция в дальнейшем станет ежегодной и школьникам продолжат к началу учебного года дарить сумки с полным набором канцелярии.