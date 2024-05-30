Опасно дышать. В Омске вновь объявлен режим «черного неба»

В Омске и области объявили режим «черного неба» первой степени опасности

В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 10 часов 30 мая. Об этом сообщается в тг-канале «Meteo Omsk». В период действия НМУ вредные вещества в воздухе рассеиваются медленнее, чем обычно.