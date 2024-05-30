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Опасно дышать. В Омске вновь объявлен режим «черного неба»

30 мая 2024, 02:54
Фото: Город55
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В Омске и области объявили режим «черного неба» первой степени опасности

В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности, который будет действовать до 10 часов 30 мая. Об этом сообщается в тг-канале «Meteo Omsk». В период действия НМУ вредные вещества в воздухе рассеиваются медленнее, чем обычно.

Сегодня, 30 мая, в регионе действует режим НМУ первой степени опасности. Он будет сохраняться до 10 часов утра. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk».

В Омске и Омской области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе.

Напомним, что в апреле специалисты Обь-Иртышского УГМС организовали проверку качества воздуха в Омске. Они взяли более 140 тысяч проб с 11 стационарных постов, расположенных в разных округах города.

Наименьшее количество примесей было обнаружено в Советском округе. В остальных частях города содержание сероводорода было выше допустимых норм.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Нму#Метеорологические условия
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