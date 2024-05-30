Опасно дышать. В Омске вновь объявлен режим «черного неба»

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Сегодня, 30 мая, в регионе действует режим НМУ первой степени опасности. Он будет сохраняться до 10 часов утра. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk».
В Омске и Омской области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе.
Напомним, что в апреле специалисты Обь-Иртышского УГМС организовали проверку качества воздуха в Омске. Они взяли более 140 тысяч проб с 11 стационарных постов, расположенных в разных округах города.
Наименьшее количество примесей было обнаружено в Советском округе. В остальных частях города содержание сероводорода было выше допустимых норм.