Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор

Напомним, что это не первый подобный случай на переправах в этом году. Неделей ранее в районе Белоярской ледовой переправы в Тевризском районе под лед также провалился трактор. В результате ДТП водитель не пострадал, но после происшествия участок был закрыт для проезда, также были установлены дорожные знаки, запрещающие движение.