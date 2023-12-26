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На одной из переправ в Омской области под лед ушел трактор

Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор

26 декабря 2023, 11:38
Фото: 1MI

На одной из переправ в Омской области под лед ушел трактор

О происшествии в Знаменском районе рассказали очевидцы.

Фотографии с места происшествия опубликовали в городском паблике «Инцидент Омск». Местные жители рассказали, что трактор ушел под лед на переправе в Знаменском районе, которая соединяет село Знаменское и деревню Качуково. Водителю удалось покинуть кабину и не пострадать.

«В Знаменском районе провалился под лед трактор. Водитель жив!», — написал автор поста.
Фото: Скриншот сообщества "Инцидент Омск"

Напомним, что это не первый подобный случай на переправах в этом году. Неделей ранее в районе Белоярской ледовой переправы в Тевризском районе под лед также провалился трактор. В результате ДТП водитель не пострадал, но после происшествия участок был закрыт для проезда, также были установлены дорожные знаки, запрещающие движение.

Неудачное открытие. На ледовой переправе в Омской области под лед ушел трактор
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#Омск#Омская область#Провал под лед#Новости#Лед#Трактор#Ледовые переправы#Выход на лед#Анастасия Баянова#Ледовая площадка#Ледовое покрытие
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