Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Фотографии с места происшествия опубликовали в городском паблике «Инцидент Омск». Местные жители рассказали, что трактор ушел под лед на переправе в Знаменском районе, которая соединяет село Знаменское и деревню Качуково. Водителю удалось покинуть кабину и не пострадать.
«В Знаменском районе провалился под лед трактор. Водитель жив!», — написал автор поста.
Напомним, что это не первый подобный случай на переправах в этом году. Неделей ранее в районе Белоярской ледовой переправы в Тевризском районе под лед также провалился трактор. В результате ДТП водитель не пострадал, но после происшествия участок был закрыт для проезда, также были установлены дорожные знаки, запрещающие движение.