Этой зимой в Омске будет работать 23 ледовых площадки для массового катания

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В городской администрации рассказали, что из 155 катков, 92 будут расположены вблизи жилых домов, 40 — на территории образовательных учреждений, а еще 23 будут предназначены для массового катания.
Такие площадки откроются на стадионе «Энергия», «Юность», «Динамо», в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, на Зеленом острове и в Птичьей гавани.
«Как в Сибири без коньков! Поэтому мы стараемся максимально обеспечить омичей возможностью покататься на коньках. Если в 2021 году было организовано 132 площадки, то в этом году уже 155», — отметила заместитель мэра Инна Елецкая.
Напомним, что до середины декабря в 26 дворах Омска должны залить хоккейные коробки. Они появятся во всех округах города, список адресов уже утвержден администрацией.