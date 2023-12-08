Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Этой зимой в Омске откроется 23 ледовых площадки для массового катания

Этой зимой в Омске будет работать 23 ледовых площадки для массового катания

8 декабря 2023, 13:16
Фото: 1MI

Этой зимой в Омске откроется 23 ледовых площадки для массового катания

Всего открытых катков будет залито 155.

В городской администрации рассказали, что из 155 катков, 92 будут расположены вблизи жилых домов, 40 — на территории образовательных учреждений, а еще 23 будут предназначены для массового катания.

Такие площадки откроются на стадионе «Энергия», «Юность», «Динамо», в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, на Зеленом острове и в Птичьей гавани.

«Как в Сибири без коньков! Поэтому мы стараемся максимально обеспечить омичей возможностью покататься на коньках. Если в 2021 году было организовано 132 площадки, то в этом году уже 155», — отметила заместитель мэра Инна Елецкая.

Напомним, что до середины декабря в 26 дворах Омска должны залить хоккейные коробки. Они появятся во всех округах города, список адресов уже утвержден администрацией.

Точим коньки. В Омске до середины декабря зальют лед на 26 хоккейных коробках
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Каток#Новости#Лед#Крытый каток#Выход на лед#Анастасия Баянова#Ледовая площадка#Ледовое покрытие
Подпишитесь
Владельцы Омской области. «Мясной король» Темури Латария
Сегодня, 10:47
Включат к вечеру. Жители центра Омска остались без газа из-за аномального похолодания
Сегодня, 07:33
«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 08:48
Бессменный лидер. Путин собрался выдвигаться на новый президентский срок
Сегодня, 11:16
«Замерзаем!»: омичи так и не смогли дождаться отопления, несмотря на обещания ТГК-11
Сегодня, 08:05
Кипяток на три этажа. В Омске прорвало батарею в многоэтажке Амура-2
Сегодня, 08:24