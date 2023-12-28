Временно недоступна. В Омской области закрыли «Бородинскую» ледовую переправу

Однако есть и хорошие новости. Переправа в Черлакском районе, которая соединяет районный поселок Черлак и село Нововаршавка, открылась сегодня, ее грузоподъемность — 3 тонны. По ней безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.