Временно недоступна. В Омской области закрыли «Бородинскую» ледовую переправу

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Такая ситуация сложилась из-за скопления воды у правого берега переправы. Кроме того, повлияло и зависание льда из-за понижения уровня воды. Все это стало причиной образования широкой трещины. Ледовая дорога стала небезопасной для водителей и пешеходов, а потому 27 декабря была закрыта.
Однако есть и хорошие новости. Переправа в Черлакском районе, которая соединяет районный поселок Черлак и село Нововаршавка, открылась сегодня, ее грузоподъемность — 3 тонны. По ней безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, что ранее на ледовой дороге в Знаменском районе под лед ушел трактор.