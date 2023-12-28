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В Омской области временно закрыли «Бородинскую» ледовую переправу

Временно недоступна. В Омской области закрыли «Бородинскую» ледовую переправу

28 декабря 2023, 10:30
Фото: 1MI

В Омской области временно закрыли «Бородинскую» ледовую переправу

По дороге какое-то время нельзя будет передвигаться из-за широкой трещины.

Такая ситуация сложилась из-за скопления воды у правого берега переправы. Кроме того, повлияло и зависание льда из-за понижения уровня воды. Все это стало причиной образования широкой трещины. Ледовая дорога стала небезопасной для водителей и пешеходов, а потому 27 декабря была закрыта.

Однако есть и хорошие новости. Переправа в Черлакском районе, которая соединяет районный поселок Черлак и село Нововаршавка, открылась сегодня, ее грузоподъемность — 3 тонны. По ней безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, что ранее на ледовой дороге в Знаменском районе под лед ушел трактор.

Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор
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#Омск#Омская область#Новости#Лед#Переправа#Переправы#Ледовые переправы#Анастасия Баянова#Ледовая площадка#Ледовое покрытие
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