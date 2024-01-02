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Updated Сегодня, 07:09

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Исправно не работают. В Омской области закрыли очередную ледовую переправу

2 января 2024, 07:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области из-за потепления закрыли еще одну переправу

Сейчас из-за изменений в погоде прекратили работу уже три ледовых дороги — Черлакская, Большереченская и Бородинская.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что движение по переправе опасно не только для транспорта, но и для пешеходов. Такая ситуация сложилась из-за резкого потепления, на переправах начали появляться забереги.

Чтобы не допустить несчастных случаев, движение на участке закрыто. Откроется переправа после стабилизации погодных условий и при отсутствии угроз безопасности.

Сейчас из 9 ледовых переправ в связи с изменением погоды закрылись три: Черлакская, Большереченская и Бородинская. Кроме того, Аксеновская ледовая дорога, которая соединяет поселок Аксеново и село Ярково в Усть-Ишимском районе, так и осталась неоткрытой.

Напомним, что Бородинская переправа была закрыта 27 декабря из-за скопления воды у правого берега.

Временно недоступна. В Омской области закрыли «Бородинскую» ледовую переправу
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#Омск#Омская область#Новости#Лед#Переправа#Переправы#Ледовые переправы#Выход на лед#Анастасия Баянова#Ледовое покрытие
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