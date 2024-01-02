Исправно не работают. В Омской области закрыли очередную ледовую переправу

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что движение по переправе опасно не только для транспорта, но и для пешеходов. Такая ситуация сложилась из-за резкого потепления, на переправах начали появляться забереги.
Чтобы не допустить несчастных случаев, движение на участке закрыто. Откроется переправа после стабилизации погодных условий и при отсутствии угроз безопасности.
Сейчас из 9 ледовых переправ в связи с изменением погоды закрылись три: Черлакская, Большереченская и Бородинская. Кроме того, Аксеновская ледовая дорога, которая соединяет поселок Аксеново и село Ярково в Усть-Ишимском районе, так и осталась неоткрытой.
Напомним, что Бородинская переправа была закрыта 27 декабря из-за скопления воды у правого берега.