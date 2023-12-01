Не работал почти два года. В омской «МЕГЕ» скоро откроется крытый каток

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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В торговом центре на бульваре Архитекторов готовят к открытию каток, который закрылся почти два года назад. Он должен начать работу в течение декабря, о точных сроках информации пока нет.
«Внутренний каток у нас пока что в стадии подготовки. Он достаточно давно закрылся, поэтому сейчас производится техническое обслуживание холодильного оборудования, которое, собственно, этот каток делает, плюс подготовка площадки и небольшой косметический ремонт. По срокам, когда он точно откроется, пока не могу сориентировать, но в декабре точно, — сообщили в ТЦ „NGS55.RU“.
Напомним, что каток закрылся 28 марта 2022 года, через месяц после начала СВО. До этого он проработал в омском торговом центре 13 лет и принял около 500 тысяч посетителей.