Доставайте коньки. В Омске начали заливать ледовые площадки во дворах домов

Всего в омских дворах появится 26 ледовых площадок, сейчас работы по заливке продолжаются на 15. Лед заливается по обращениям омичей, которые они направляли в окружные администрации в течение года. В списке оказались те хоккейные площадки, которые не принадлежат управляющим организациям и ТСЖ.