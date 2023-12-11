Доставайте коньки. В Омске начали заливать ледовые площадки во дворах домов

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Всего в омских дворах появится 26 ледовых площадок, сейчас работы по заливке продолжаются на 15. Лед заливается по обращениям омичей, которые они направляли в окружные администрации в течение года. В списке оказались те хоккейные площадки, которые не принадлежат управляющим организациям и ТСЖ.
Специалисты отмечают, что на заливку одного катка уходит от 60 до 100 кубометров воды. Лед покрывается в несколько этапов, количество слоев зависит от размеров и площади катка. После, для ровного ледяного полотна, последний слой заливают горячей водой.
«Содержанием катков, которые создают службы городского „Управления дорожного хозяйства и благоустройства“, в течение зимы будут заниматься совместно рабочие ДЭУ, представители КТОСов и жители. Сюда входит очистка катков от снега после снегопада и, при необходимости, дополнительная заливка», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что сегодня заработал каток на территории Советского парка. Ледовое покрытие находится на открытом воздухе, прийти покататься можно с 10:00 до 23:00. Ледовая прогулка со своими коньками будет стоить 300 рублей, с арендованными коньками — 350 рублей. Время при этом не ограничено.