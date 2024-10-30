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КСП

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2024
Больше всех должен «Гринлайт»: омская КСП разобралась с долгами за землю
30 октября, 05:29
«Отсутствует ряд мероприятий»: ревизоры нашли нарушения в омском депимуществе
29 октября, 09:55
«Не бередить, а подождать»: депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»
16 октября, 10:29
В работе омского «Спортивного города» найдены нарушения на 14 млн рублей
3 апреля, 06:33
Ревизоры нашли ряд нарушений в спортивном клубе Пушницы
16 января, 04:10
2023
В Омске назначили нового главу Контрольно-счетной палаты
27 сентября 2023, 04:59
На обочине и у заборов. В Омской области не досчитались 25% площадок ТКО
31 мая 2023, 08:32
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
30 мая 2023, 07:54
Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»
12 мая 2023, 10:39

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