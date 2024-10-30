Больше всех должен «Гринлайт»: омская КСП разобралась с долгами за землю

Posted 30 октября, 05:29
Published 30 октября, 05:29
Modified 30 октября, 05:31
Updated 30 октября, 05:31
Завтра, 31 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Город55 уже писал о том, что один из пунктов повестки связан с Контрольно-счетной палатой Омска: ревизоры провели проверку в ряде структурных подразделений мэрии и предоставили депутатам результаты. В частности, они обобщили данные о должниках муниципалитета, и в отчете есть интересные цифры.
В целом просроченная дебиторская задолженность составляет 1,089 млрд рублей. Больше всего городу задолжали арендаторы земли, причем КСП выделила «топ-5» должников. Это ООО «Гринлайт» (131,5 млн рублей), ООО «Империал-2000» (49,4 млн), ООО «Мир Масла» (45,6 млн), ООО «СМТ „Стройбетон“» (41,35 млн) и «физическое лицо Г.А.П.» (38,7 млн). Лидер этого рейтинга, «Гринлайт», — компания, завладевшая имущественным комплексом бывшего завода пластмасс и обанкротившаяся в 2018 году. По доходам от реализации и использования имущества больше всего должно муниципалитету ООО «ТГ Ком» — 15,5 млн рублей.
Часть долга регулярно списывается как безнадежная. За 2022–2023 годы, по данным КСП, таким образом были списаны 189 млн рублей. За тот же период депимущества направил в суд требований на 898 млн рублей и добился решений о взыскании на 47,5 млн.
Напомним: КСП нашла в депимущества много недоработок, в связи с чем вынесла представление об устранении нарушений и составила протокол на главного бухгалтера.