Больше всех должен «Гринлайт»: омская КСП разобралась с долгами за землю

Завтра, 31 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Город55 уже писал о том, что один из пунктов повестки связан с Контрольно-счетной палатой Омска: ревизоры провели проверку в ряде структурных подразделений мэрии и предоставили депутатам результаты. В частности, они обобщили данные о должниках муниципалитета, и в отчете есть интересные цифры.