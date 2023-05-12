Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»

Прибыли «Зерно Сибири» не приносит, начиная с 2020 года, а значит, не выплачиваются и дивиденды в областной бюджет. Проверяющих убыточность компании явно не удивляет: АО не выполняет «приоритетные задачи по освоению рынков сбыта» — в Азиатско-Тихоокеанском регионе по северному морскому пути, в Центральной Азии через Казахстан, в Китае по речным путям. Экспортом масличных культур «Зерно Сибири» не занималось совсем, план по экспорту зерновых был выполнен в лучший год всего на 9%.