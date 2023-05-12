Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Контрольно-счетная палата Омской области опубликовала свой отчет о работе за прошлый год. В документе говорится в том числе о компании «Зерно Сибири», 51% акций которой принадлежит Омской области.
Проверяющие нашли в работе акционерного общества ряд серьезных нарушений.
— Представители интересов Омской области в совете директоров не рассматривали основные вопросы, относящиеся к их компетенции, — говорится в отчете. — Советом директоров не утверждены стратегические документы развития Общества, показатели экономической эффективности его деятельности… Отсутствует методика оценки деятельности руководства Общества.
По данным КСП, не делались и многие другие важные для компании вещи. Например, не было принято решение о продаже акций, из-за чего уставной капитал остается в значительной части неоплаченным и превышает стоимость чистых активов более чем вдвое. Это создает риски банкротства и ликвидации.
Прибыли «Зерно Сибири» не приносит, начиная с 2020 года, а значит, не выплачиваются и дивиденды в областной бюджет. Проверяющих убыточность компании явно не удивляет: АО не выполняет «приоритетные задачи по освоению рынков сбыта» — в Азиатско-Тихоокеанском регионе по северному морскому пути, в Центральной Азии через Казахстан, в Китае по речным путям. Экспортом масличных культур «Зерно Сибири» не занималось совсем, план по экспорту зерновых был выполнен в лучший год всего на 9%.
При этом проверяющие нашли явно неоправданные расходы. Например, 10,1 млн рублей было потрачено на оплату труда программистов «без предъявления результатов их труда», 10,6 млн — на лизинг «транспортных средств», еще 1 млн — на списание недостачи сельхозпродукции.
— Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества показал наличие внутренних факторов убыточности, — констатирует КСП в заключение, — неэффективность принятых управленческих решений, недостаточный контроль за деятельностью общества со стороны Совета директоров, низкий объем закупа и реализации сельскохозяйственных культур, высокие коммерческие и общехозяйственные расходы.
Напомним: «Зерно Сибири» имеет скандальную известность из-за уголовных дел. Его бывший гендиректор Алексей Секачев обвиняется в мошенничестве и создании ОПГ, замдиректора Геннадий Ушаков — в даче взятки заместителю главы депимущества омской мэрии Евгению Кондратьеву.