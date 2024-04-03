В работе омского «Спортивного города» найдены нарушения на 14 млн рублей

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Завтра, 4 апреля, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — отчет контрольно-счетной палаты о работе в 4-м квартале 2023 года. Текст доклада есть в распоряжении Города55, и существенная часть этого документа рассказывает о результатах проверки бюджетного учреждения «Спортивный город».
Ревизоры нашли в этом БУ целый ряд нарушений. Они констатируют, что отчеты о выполнении муниципального задания не всегда достоверны, причем фактический объем может быть больше зафиксированного в документах, а одна из подпрограмм осталась нереализованной.
— Занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан не проводились из-за отсутствия инструкторов-методистов, закрепленных за 31 КТОСом, — уточняется в отчете.
Медицинское сопровождение 74 мероприятий, организованных БУ в 2021–2022 годах, было оплачено «при отсутствии в положениях о проведении таких мероприятий финансовых оснований. Общий объем затрат в этом случае — 945 тысяч рублей.
Возникли вопросы и к тому, как «Спортивный город» реализует «гражданские инициативы» — в частности, устанавливает «объекты благоустройства» во дворах многоквартирных домов. В ряде случаев не нашлось документов, которые бы подтверждали, что жильцы МКД одобрили такую установку. В состав общего имущества собственников МКД объекты не передаются и остаются на балансе БУ.
— При этом БУ «Спортивный город» не обеспечено финансированием на содержание такого имущества, — констатируют авторы отчета, — и не имеет правовых оснований на содержание объектов благоустройства, размещенных на сформированных земельных участках МКД.
Расходы БУ на заработную плату превышают суммы, установленные штатным расписанием. В 2021 году превышение составило 927 тысяч рублей, в 2022 — 1 174 тысячи рублей. При этом система оценки эффективности не разработана, а премии выплачивались, хотя за 2022 год нет даже решений комиссии о распределении стимулирующих выплат.
— В целом в нарушение требований положения об оплате труда все стимулирующие выплаты работникам БУ установлены в проверяемом периоде без учета критериев оценки эффективности и их расчетов на общую сумму в 10 637,5 тыс. руб., что свидетельствует о формальном подходе к назначению выплат стимулирующего характера, — уточняется в отчете.
Кроме того, замдиректора «Спортивного города» в связи со своим увольнением в 2021 году получил материальную помощь в 40 тысяч рублей. Ревизоры констатируют, что это тоже нарушает положение об оплате труда и является необоснованным расходованием бюджетных средств. В то же время руководство БУ не штрафовало сотрудников, чьи нарушения привели к дополнительным тратам (в том числе сотрудника, допустившего ДТП на служебной машине). Судебные траты «Спортивного города» за 2 года составили 100 тысяч рублей, и это неэффективное расходование денег БУ, которого следовало избежать.
КСП нашла ряд нарушений и в закупках БУ. В частности, «Спортивный город» принял фактически невыполненные работы на 39,8 тысяч рублей. По 8 контрактам работы были приняты прежде, чем подрядчик обеспечил гарантийные обязательства. В отдельных случаях беспричинно не начислялась пеня, уменьшался гарантийный срок, слишком поздно возвращалось обеспечение контракта.
Отдельные нарушения связаны с работой департамента имущественных отношений. Например, это ведомство передало «Спортивному городу» 3 земельных участка (в общей сложности на 15 гектаров), которые БУ просто не имеет права использовать в рамках своей уставной деятельности. С другой стороны, участки, на которых размещено имущество «Спортивного города», ему не предоставляются. Гараж на улице Заслонова БУ использовать не может, но обязано содержать.
— Следует отметить, — пишут ревизоры, — что БУ «Спортивный город» с 2018 года неоднократно направлялись в ДИО обращения о рассмотрении вопроса по передаче данного недвижимого имущества в муниципальную казну города Омска в связи с его неиспользованием из-за удаленного расположения объекта. ДИО, ссылаясь на отсутствие потенциального балансодержателя, счел прекращение права оперативного управления учреждения и включение данного имущества в состав муниципальной казны нецелесообразным.
В общей сложности КСП нашла нарушений на 14 млн рублей. В БУ уже направлено представление об устранении всех недостатков в работе.
Отметим, что от депутатов в этой ситуации не требуется принятие каких-либо решений: они просто примут услышанное к сведению.