В работе омского «Спортивного города» найдены нарушения на 14 млн рублей

Кроме того, замдиректора «Спортивного города» в связи со своим увольнением в 2021 году получил материальную помощь в 40 тысяч рублей. Ревизоры констатируют, что это тоже нарушает положение об оплате труда и является необоснованным расходованием бюджетных средств. В то же время руководство БУ не штрафовало сотрудников, чьи нарушения привели к дополнительным тратам (в том числе сотрудника, допустившего ДТП на служебной машине). Судебные траты «Спортивного города» за 2 года составили 100 тысяч рублей, и это неэффективное расходование денег БУ, которого следовало избежать.