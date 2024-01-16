Ревизоры нашли ряд нарушений в спортивном клубе Пушницы

Из документа следует, что ревизоры нашли в спортклубе ряд нарушений. В частности, в спортклубе не были установлены четкие критерии для оценки результативности работников, но премии при этом выписывались. Общая сумма выплат за 2022 год составила 341 тысячу рублей, и проверяющие пишут о «формальном подходе к назначению выплат стимулирующего характера».