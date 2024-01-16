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Омский городской Совет

Ревизоры нашли ряд нарушений в спортивном клубе Пушницы

16 января 2024, 04:10
Фото: Город55
Омский городской Совет

Омским депутатам расскажут о нарушениях в одном из спортклубов города

Руководство казенного учреждения выписывало премии без надежного обоснования и не всегда соблюдала правила при закупках.

Контрольно-счетная палата Омска провела проверку финансово-хозяйственной деятельности одного из омских казенных учреждений — Спортивного клуба А. М. Пушницы. Об итогах глава КСП на днях расскажет депутатам профильного комитета городского Совета, но копия отчета уже есть в распоряжении Города55.

Из документа следует, что ревизоры нашли в спортклубе ряд нарушений. В частности, в спортклубе не были установлены четкие критерии для оценки результативности работников, но премии при этом выписывались. Общая сумма выплат за 2022 год составила 341 тысячу рублей, и проверяющие пишут о «формальном подходе к назначению выплат стимулирующего характера».

Бюджетную отчетность спортклуба ревизоры признали недостоверной. В этой отчетности фигурируют 17 тысяч человеко-посещений, а в журналах учета групповых занятий и книгах учета посетителей — 39 тысяч. С учетом активов тоже есть проблемы: на одном из земельных участков, бессрочно закрепленных за клубом, размещены баскетбольная площадка, металлические ворота, 9 уличных тренажеров и другое имущество, которое никак не оформлено.

— Данный факт свидетельствует о ненадлежащей организации внутреннего контроля по учету недвижимого и движимого имущества, находящегося на территории СК А. М. Пушницы, что является нарушением требований федерального закона, — говорится в отчете.

Кроме того, ревизоры выяснили, что в ряде случаев спортклуб осуществлял закупки у единственного поставщика, хотя должен был формировать предложение о закупке, исходя из предложений в электронном магазине.

По итогам проверки КСП уже направила руководству спортклуба представление об устранении нарушений. Доклад о результатах проверки заслушают депутаты городского Совета, от которых в этой ситуации требуется только принять услышанное к сведению.

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Проверки#КСП#Спортивные клубы
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