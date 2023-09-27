Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Иллюстрация

В Омске назначили нового главу Контрольно-счетной палаты

27 сентября 2023, 04:59
Фото: 1MI
Иллюстрация
Председателем стал Александр Клюхин. Долгое время он работал на должности аудитора.

Новым председателем Контрольно-счетной палаты Омска стал Александр Клюхин. Его кандидатуру сегодня, 27 сентября, утвердили депутаты Горсовета.

Александр Клюхин в последнее время являлся заместителем главы Советского округа, а ранее несколько лет работал аудитором в городской Контрольно-счетной палате, также исполнял обязанности председателя КСП. Срок полномочий Клюхина в должности главы ведомства составит 5 лет.

С 2012 года КСП руководила Ирина Лен.

Контрольно-счетная палата следит за законностью и эффективностью использования бюджетных средств, проводит аудит закупок товаров, работ и услуг, контролирует состояние муниципального внешнего и внутреннего долга, участвует в мероприятиях по противодействию коррупции.

Аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области в третий раз стал Вячеслав Клюстер
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Омск#Омская область#Горсовет#Евгений Игишев#КСП#Председатель
Подпишитесь
Мэр Шелест рассказал, сколько домов в Омске уже обеспечили теплом
Сегодня, 04:36
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
Сегодня, 04:01
Правительство Омской области ушло в отставку. Объясняем причину
Сегодня, 03:41
«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС
Сегодня, 04:20
Стало известно, когда прокат электросамокатов в Омске отправится на зимние каникулы
Вчера, 11:34