В Омске назначили нового главу Контрольно-счетной палаты

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Новым председателем Контрольно-счетной палаты Омска стал Александр Клюхин. Его кандидатуру сегодня, 27 сентября, утвердили депутаты Горсовета.
Александр Клюхин в последнее время являлся заместителем главы Советского округа, а ранее несколько лет работал аудитором в городской Контрольно-счетной палате, также исполнял обязанности председателя КСП. Срок полномочий Клюхина в должности главы ведомства составит 5 лет.
С 2012 года КСП руководила Ирина Лен.
Контрольно-счетная палата следит за законностью и эффективностью использования бюджетных средств, проводит аудит закупок товаров, работ и услуг, контролирует состояние муниципального внешнего и внутреннего долга, участвует в мероприятиях по противодействию коррупции.