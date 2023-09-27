В Омске назначили нового главу Контрольно-счетной палаты

Александр Клюхин в последнее время являлся заместителем главы Советского округа, а ранее несколько лет работал аудитором в городской Контрольно-счетной палате, также исполнял обязанности председателя КСП. Срок полномочий Клюхина в должности главы ведомства составит 5 лет.