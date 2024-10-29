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Posted 29 октября, 09:55

Published 29 октября, 09:55

Modified 29 октября, 09:57

Updated 29 октября, 09:57

Омские ревизоры нашли ряд нарушений в работе депимущества

«Отсутствует ряд мероприятий»: ревизоры нашли нарушения в омском депимуществе

29 октября 2024, 09:55
Фото: gorod55.ru.

Омские ревизоры нашли ряд нарушений в работе депимущества

Согласно отчету КСП, порядок работы с дебиторской задолженностью оставляет желать лучшего.

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Один из пунктов повести — доклад главы Контрольно-счетной палаты Омска о проверках, проведенных во втором квартале текущего года. Копия отчета КСП есть в распоряжении Города55.

Ревизоры изучили, в частности, функционирование департамента имущественных отношений городской администрации. Особое внимание было уделено работе чиновников с просроченными долгами — и выяснилось, что существует ряд недочетов.

«В ходе контрольного мероприятия установлено, — говорится в отчете, — что в регламенте по работе с просроченной дебиторской задолженностью отсутствует ряд мероприятий по работе с дебиторской задолженностью, необходимость которых предусмотрена общими требованиями…».

В частности, регламент не предполагал поэтапную работу с просрочкой, не был установлен функционал конкретных структурных подразделений. Отдельным должникам не направлялись уведомления, в ряде случаев не принимались меры по принудительному взысканию долга, хотя основания для такого взыскания были.

В целом уровень просрочки депимущества снижается от года к году: 1 января 2022 года это были 1,186 млрд рублей, 1 января 2023 — 1,187, 1 января 2024 — 1,089 млрд. При этом в КСП отмечают, что уровень задолженности остается «достаточно высоким».

Ревизоры выяснили, что учет исполнительных документов в департаменте не ведется должным образом. Были случаи, когда после получения решения суды о взыскании долга чиновники долго не обращались к судебным приставам или когда департамент не заявлял о себе-ка о кредиторе банкротящейся организации.

По итогам КСП направила в департамент представление об устранении нарушений, а на главного бухгалтера составила протокол об административном нарушении.

Напомним: в предыдущий раз ревизоры критиковали депимущества полгода назад, когда выяснилось, что этот департамент недостаточно взаимодействует с ДГХ.

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