«Отсутствует ряд мероприятий»: ревизоры нашли нарушения в омском депимуществе

Posted 29 октября, 09:55
Published 29 октября, 09:55
Modified 29 октября, 09:57
Updated 29 октября, 09:57
На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Один из пунктов повести — доклад главы Контрольно-счетной палаты Омска о проверках, проведенных во втором квартале текущего года. Копия отчета КСП есть в распоряжении Города55.
Ревизоры изучили, в частности, функционирование департамента имущественных отношений городской администрации. Особое внимание было уделено работе чиновников с просроченными долгами — и выяснилось, что существует ряд недочетов.
«В ходе контрольного мероприятия установлено, — говорится в отчете, — что в регламенте по работе с просроченной дебиторской задолженностью отсутствует ряд мероприятий по работе с дебиторской задолженностью, необходимость которых предусмотрена общими требованиями…».
В частности, регламент не предполагал поэтапную работу с просрочкой, не был установлен функционал конкретных структурных подразделений. Отдельным должникам не направлялись уведомления, в ряде случаев не принимались меры по принудительному взысканию долга, хотя основания для такого взыскания были.
В целом уровень просрочки депимущества снижается от года к году: 1 января 2022 года это были 1,186 млрд рублей, 1 января 2023 — 1,187, 1 января 2024 — 1,089 млрд. При этом в КСП отмечают, что уровень задолженности остается «достаточно высоким».
Ревизоры выяснили, что учет исполнительных документов в департаменте не ведется должным образом. Были случаи, когда после получения решения суды о взыскании долга чиновники долго не обращались к судебным приставам или когда департамент не заявлял о себе-ка о кредиторе банкротящейся организации.
По итогам КСП направила в департамент представление об устранении нарушений, а на главного бухгалтера составила протокол об административном нарушении.
Напомним: в предыдущий раз ревизоры критиковали депимущества полгода назад, когда выяснилось, что этот департамент недостаточно взаимодействует с ДГХ.