«Отсутствует ряд мероприятий»: ревизоры нашли нарушения в омском депимуществе

Ревизоры выяснили, что учет исполнительных документов в департаменте не ведется должным образом. Были случаи, когда после получения решения суды о взыскании долга чиновники долго не обращались к судебным приставам или когда департамент не заявлял о себе-ка о кредиторе банкротящейся организации.