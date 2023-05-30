10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов

В 2021 году фонд принял работы по ремонту 252 многоквартирных домов. По краткосрочному плану от 31.12.2020 году капремонт необходимо было провести в 501 доме. Вот только распоряжением минэнерго от 30.12.2021 года в краткосрочный план внесли изменения и уменьшили количество многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2021 году, на 249, или на 49,7%.