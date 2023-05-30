10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В отчете Контрольно-счетной палаты за 2022 год анализируется деятельность некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В ходе проверки у фонда нашли правовые, финансовые и организационные нарушения.
В 2021 году фонд принял работы по ремонту 252 многоквартирных домов. По краткосрочному плану от 31.12.2020 году капремонт необходимо было провести в 501 доме. Вот только распоряжением минэнерго от 30.12.2021 года в краткосрочный план внесли изменения и уменьшили количество многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2021 году, на 249, или на 49,7%.
В итоге и получилась нужное значение в 252 дома. То есть в конце 2021 года параметры краткосрочного плана уточнены до фактически достигнутого количества МКД, отремонтированных фондом.
В 2022 году фонд тоже не смог достигнуть установленной краткосрочным планом цифры. Предусмотрен был капремонт в 736 домах на сумму 5 259 861 300 рублей — из них в 729 — строительно-монтажные работы, еще в 7 — разработка проектно-сметной документации для плана 2023 года.
Что получилось по факту? По данным КСП, к 30 ноября 2022 года региональный фонд отремонтировал 57 домов и разработал проекты для ремонта 109 объектов, включенных в краткосрочный план на 2022 год. Сумма этих работ составила 247,1 млн рублей.
«Фондом отремонтировано лишь 7,8 процента общего числа МКД, подлежащих ремонту в указанном периоде, что содержит значительные риски невыполнения региональным оператором краткосрочного плана и региональной программы капремонта», — делают выводы специалисты КСП.
Окончательное количество отремонтированных домов можно узнать из годового отчета фонда за 2022 год. Но плановые цифры в нем отличаются: в КСП — 729 многоквартирных домов, а в отчете фонда — 694 дома. За весь 2022 год капитальный ремонт успели выполнить в 75 домах и для 8 объектов составить проектно-сметную документацию для проведения ремонта в 2023-м.
В отчете КСП сообщают, что реализации региональной программы капремонта мешает значительная задолженность по взносам за капремонт, размер которой с каждым годом только увеличивается.
«Если по состоянию на 01.01.2021 задолженность составляла 1 413 094 600 рублей, то на 01.10.2022 она увеличилась до 1 840 981 700 рублей. В результате в 2021 и 2022 годах задолженность составила 98,2 и 97, 9% соответственно от объема начисленных взносов за соответствующий период», — сообщают на страницах отчета.
С отремонтированными домами тоже есть проблемы, спустя время снова требуется ремонт. Так, средства полученной субсидии фонд направил на устранение дефектов капремонта 11 многоквартирных домов, который проводился в 2015–2018 годах.
Повторный капремонт в 10 домах потребовался из-за ненадлежащего контроля за качеством выполнения работ подрядчиками. В итоге фонд неэффективно использовал средства облбюджета на сумму 4,4 млн рублей.