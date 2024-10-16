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Posted 16 октября, 10:29

Published 16 октября, 10:29

Modified 16 октября, 10:31

Updated 16 октября, 10:31

Омские депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»

«Не бередить, а подождать»: депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»

16 октября 2024, 10:29
Фото: gorod55.ru

Омские депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»

В Горсовете подождут решения суда по иску прокуратуры.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ речь шла в том числе об «Омскводоканале». Тему поднял Игорь Басов, в «Разном» предложивший депутатам инициировать проверку использования этой компанией муниципального имущества.

Речь идет о «водопроводно-канализационном хозяйстве», которое принадлежит городу и находится в аренде у «Омскводоканала» до 2025 года. Город55 писал в начале года о том, что прокуратура подала в суд иск с требованием расторгнуть договор об аренде, но решение пока не принято. Глава комитета Сергей Фролов, комментируя озвученную инициативу, предложил подождать, пока не наступит полная ясность.

«Прокуратура инициировала возврат муниципального имущества, и я считаю, что надо не бередить старые раны, а подождать, — заявил он. — Если решение о возврате будет принято и устоит (а я думаю, пройдут до конца, это вопрос чести для прокуратуры), мы будем обязаны провести ревизию, чтобы понять: а что мы принимаем?».

Соответственно Фролов предложил «пока отказать». Это поддержал глава Контрольно-счетной палаты города Омска Александр Клюхин: по его словам, оснований для включения проверки «Водоканала» в план работы КСП сейчас нет.

«Тут еще одна важная вещь, — отметил Фролов, — мы знаем, что в сложном положении сейчас находится „Тепловая компания“, а о состоянии „Водоканала“ мы не знаем ничего. Если суд удовлетворит иск прокуратуры, мы создадим МП или „акционерку“ (как юристы скажут) и с радостью возьмём наше имущество».

Остальные депутаты поддержали такое решение. В итоге Басову было отказано. Стоит отметить, что он все-таки может внести свое предложение на пленарном заседании городского Совета.

Прокуратура потребовала от ДГХ и депимущества разорвать договор с «Омскводоканалом»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Сергей Фролов#ОмскВодоканал#Новости#Горсовет#КСП#Александр Клюхин#Игорь Басов
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