«Не бередить, а подождать»: депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»

Речь идет о «водопроводно-канализационном хозяйстве», которое принадлежит городу и находится в аренде у «Омскводоканала» до 2025 года. Город55 писал в начале года о том, что прокуратура подала в суд иск с требованием расторгнуть договор об аренде, но решение пока не принято. Глава комитета Сергей Фролов, комментируя озвученную инициативу, предложил подождать, пока не наступит полная ясность.