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Комбинат специальных услуг

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Сентябрь
Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза
Тарифы выросли и на услуги такого рода. Соответствующий документ появился на сайте администрации.
17 сентября, 02:39
Август
В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза
20 августа, 08:50
Срывают график. В мэрии объяснили, почему омское кладбище «утопает» в мусоре
19 августа, 09:04
В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме
19 августа, 08:54
Июль
Предпочел работать среди живых. Экс-глава омских кладбищ устроился на новую работу
31 июля, 04:52
На вырубку деревьев на омских кладбищах собираются потратить 900 тысяч рублей
5 июля, 06:16
Почти в два раза дешевле. Расширением Западного кладбища займется омская компания
3 июля, 05:37
Июнь
Больше захоронений. В Омске 3,8 млн рублей потратят на расширение Западного кладбища
13 июня, 04:20
Май
УФАС выдало омскому «Комбинату специальных услуг» предупреждение за нарушение закона
16 мая, 10:27

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