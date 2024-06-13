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Больше захоронений. В Омске 3,8 млн рублей потратят на расширение Западного кладбища

13 июня 2024, 04:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске готовы потратить 3,8 млн рублей на перенос забора на Западном кладбище

Работу следует выполнить за 25 дней с момента заключения контракта.

«Комбинат специальных услуг» ищет подрядчика, который займется переносом железобетонного забора, демонтажем бордюров, удалением пней и разбором асфальтового покрытия на Западном кладбище. Расширение территории кладбища понадобилось для создания новых мест захоронений.

Бюджетное учреждение готово заплатить подрядчику 3,857 млн рублей (это максимальная цена). Все работы на кладбище по улице Мельничная должны быть выполнены за 25 рабочих дней с момента заключения контракта.

Территория Западного кладбищаТерритория Западного кладбища
Территория Западного кладбища
Фото: Скриншот «ДубльГИС»

Заявки от желающих заняться расширением территории Западного кладбища принимают до 19 июня. Подрядчика «Комбинат специальных услуг» определит 21 июня.

Напомним, что в следующем году в Омске планируют заняться строительством кладбища у Морозовки. Однако сначала необходимо найти компанию, которая спроектирует его. Первый аукцион признали несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки.

Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Аукцион#Подрядчик#Кладбище#Новости#Могила#Комбинат специальных услуг
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