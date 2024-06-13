Больше захоронений. В Омске 3,8 млн рублей потратят на расширение Западного кладбища

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
«Комбинат специальных услуг» ищет подрядчика, который займется переносом железобетонного забора, демонтажем бордюров, удалением пней и разбором асфальтового покрытия на Западном кладбище. Расширение территории кладбища понадобилось для создания новых мест захоронений.
Бюджетное учреждение готово заплатить подрядчику 3,857 млн рублей (это максимальная цена). Все работы на кладбище по улице Мельничная должны быть выполнены за 25 рабочих дней с момента заключения контракта.
Заявки от желающих заняться расширением территории Западного кладбища принимают до 19 июня. Подрядчика «Комбинат специальных услуг» определит 21 июня.
Напомним, что в следующем году в Омске планируют заняться строительством кладбища у Морозовки. Однако сначала необходимо найти компанию, которая спроектирует его. Первый аукцион признали несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки.