В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:57
В департаменте городского хозяйства мэрии Омска назначили нового заместителя директора. Должность с сегодняшнего дня, 19 августа, занял Артем Калашников.
Он займется вопросами развития инженерной инфраструктуры, теплоэнергетики и коммунально-бытового хозяйства.
Калашников окончил ОмГУПС по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника», трудился в департаменте образования на руководящих должностях, работал в «ТГК-11» и других компаниях.
Вакансию для замдиректора департамента городского хозяйства открыли в апреле. Соискателю предлагали зарплату от 55 000 до 79 000 рублей.