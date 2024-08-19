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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

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Updated Сегодня, 08:57

В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме

В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме

19 августа 2024, 08:54
Фото: gorod55.ru
Должность замдиреткора департамента городского хозяйства занял Артем Калашников. Ранее он работал в «ТГК-11».

В департаменте городского хозяйства мэрии Омска назначили нового заместителя директора. Должность с сегодняшнего дня, 19 августа, занял Артем Калашников.

Он займется вопросами развития инженерной инфраструктуры, теплоэнергетики и коммунально-бытового хозяйства.

Артем КалашниковАртем Калашников
Артем Калашников
Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Калашников окончил ОмГУПС по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника», трудился в департаменте образования на руководящих должностях, работал в «ТГК-11» и других компаниях.

Вакансию для замдиректора департамента городского хозяйства открыли в апреле. Соискателю предлагали зарплату от 55 000 до 79 000 рублей.

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#Евгений Игишев#Политика#Омск#Назначение#Тепловая компания#Департамент городского хозяйства#ТГК-11#Заместитель директора#Комбинат специальных услуг
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