Почти в два раза дешевле. Расширением Западного кладбища займется омская компания

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
В Омске «Комбинат специальных услуг» выбрал подрядчика, который займется расширением территории Западного кладбища в Старом Кировске. Заявки на участие в аукционе подали пять компаний, но самую низкую цену за свои услуги предложило общество с ограниченной ответственностью «Евразиан процессинг компани».
Контракт стоимостью 2 080 711 рублей (это ниже начальной цены на 1,8 млн) с омской фирмой заключили 2 июля. По условиям договора, подрядчик должен за 25 рабочих дней перенести железобетонный забор, демонтировать бордюры, удалить пни и разобрать асфальтовое покрытие на кладбище на Мельничной. После расширения на Западном кладбище появится место для новых захоронений.
Компания-победитель специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Руководит и владеет ООО «Евразиан процессинг компани» Максим Манухов. Ранее фирма получала контракты на демонтаж гаражей и торговых павильонов, а также снос аварийных домов.