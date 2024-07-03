Почти в два раза дешевле. Расширением Западного кладбища займется омская компания

Контракт стоимостью 2 080 711 рублей (это ниже начальной цены на 1,8 млн) с омской фирмой заключили 2 июля. По условиям договора, подрядчик должен за 25 рабочих дней перенести железобетонный забор, демонтировать бордюры, удалить пни и разобрать асфальтовое покрытие на кладбище на Мельничной. После расширения на Западном кладбище появится место для новых захоронений.