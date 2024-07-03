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Почти в два раза дешевле. Расширением Западного кладбища займется омская компания

3 июля 2024, 05:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

Местной фирме заплатят 2 млн рублей за расширение Западного кладбища в Омске

Контракт с подрядчиком «Комбинат специальных услуг» заключил 2 июля.

В Омске «Комбинат специальных услуг» выбрал подрядчика, который займется расширением территории Западного кладбища в Старом Кировске. Заявки на участие в аукционе подали пять компаний, но самую низкую цену за свои услуги предложило общество с ограниченной ответственностью «Евразиан процессинг компани».

Контракт стоимостью 2 080 711 рублей (это ниже начальной цены на 1,8 млн) с омской фирмой заключили 2 июля. По условиям договора, подрядчик должен за 25 рабочих дней перенести железобетонный забор, демонтировать бордюры, удалить пни и разобрать асфальтовое покрытие на кладбище на Мельничной. После расширения на Западном кладбище появится место для новых захоронений.

Компания-победитель специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Руководит и владеет ООО «Евразиан процессинг компани» Максим Манухов. Ранее фирма получала контракты на демонтаж гаражей и торговых павильонов, а также снос аварийных домов.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Подрядчик#Кладбище#Новости#Могила#Комбинат специальных услуг
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