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УФАС выдало омскому «Комбинату специальных услуг» предупреждение за нарушение закона

16 мая 2024, 10:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский «Комбинат специальных услуг» получил предупреждение от УФАС

Действия омского похоронного учреждения привели к ограничению конкуренции на рынке похоронных услуг, УФАС усмотрело в них признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В омское управление федеральной антимонопольной службы обратился индивидуальный предприниматель, который занимается ритуальными услугами. Он подал заявление на действия БУ «КСУ».

ИП рассказал, что оказывает услуги по погребению и ранее подавал необходимый пакет документов через своего представителя в бюджетное учреждение, после чего получал справку-пропуск на осуществление захоронения. Однако с 1 апреля «Комбинат специальных услуг» начал отказывать ему в приеме документов и организации деятельности на основании того, что заявление подано ненадлежащим лицом.

«При этом Учреждение не принимает заключенные договоры на оказание ритуальных услуг по погребению умершего, а также доверенности заказчика с правом совершать необходимые действия, в услуге об определении фактической возможности захоронения отказывает», — отметили в УФАС.

Таким образом БУ «КСУ» обязывает омичей не пользоваться услугами коммерческих организаций, а обращаться лично к ним для подачи заявления на захоронение. В таких действиях, по мнению УФАС, усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. Чтобы предотвратить нарушения, антимонопольный орган направил в БУ соответствующее предупреждение.

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