УФАС выдало омскому «Комбинату специальных услуг» предупреждение за нарушение закона

ИП рассказал, что оказывает услуги по погребению и ранее подавал необходимый пакет документов через своего представителя в бюджетное учреждение, после чего получал справку-пропуск на осуществление захоронения. Однако с 1 апреля «Комбинат специальных услуг» начал отказывать ему в приеме документов и организации деятельности на основании того, что заявление подано ненадлежащим лицом.