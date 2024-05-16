УФАС выдало омскому «Комбинату специальных услуг» предупреждение за нарушение закона

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В омское управление федеральной антимонопольной службы обратился индивидуальный предприниматель, который занимается ритуальными услугами. Он подал заявление на действия БУ «КСУ».
ИП рассказал, что оказывает услуги по погребению и ранее подавал необходимый пакет документов через своего представителя в бюджетное учреждение, после чего получал справку-пропуск на осуществление захоронения. Однако с 1 апреля «Комбинат специальных услуг» начал отказывать ему в приеме документов и организации деятельности на основании того, что заявление подано ненадлежащим лицом.
«При этом Учреждение не принимает заключенные договоры на оказание ритуальных услуг по погребению умершего, а также доверенности заказчика с правом совершать необходимые действия, в услуге об определении фактической возможности захоронения отказывает», — отметили в УФАС.
Таким образом БУ «КСУ» обязывает омичей не пользоваться услугами коммерческих организаций, а обращаться лично к ним для подачи заявления на захоронение. В таких действиях, по мнению УФАС, усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. Чтобы предотвратить нарушения, антимонопольный орган направил в БУ соответствующее предупреждение.