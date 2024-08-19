Срывают график. В мэрии объяснили, почему омское кладбище «утопает» в мусоре

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В пресс-службе администрации Омска Городу55 прокомментировали, почему на Ново-Южном кладбище существуют проблемы с вывозом мусора и подъездами. Ранее, напомним, омичи пожаловались, что аллеи размыты дождями, а мусорные контейнеры долгое время остаются переполненными.
После распространившихся жалоб руководство Ново-южного кладбища по поручению городской администрации должно дополнительно очистить санитарные площадки и точки, где насанкционированно складируют отходы.
Назвали в мэрии и виновных в скопившемся мусоре и размытых дорогах на кладбище. Первое, как выяснилось, возникает из-за регоператора «Магнит».
«Ситуация осложняется периодическими срывами графика вывоза мусора, который осуществляет региональный оператор „Магнит“», — уточнили в администрации.
Дороги же снова и снова размывают дожди, хотя весной и летом подъезды неоднократно подсыпали щебнем и гранулятом. На прошлой неделе основные дороги на кладбище снова отсыпали инертными материалами и выровняли. Асфальтирование грунтовых дорог пока под вопросом, для этого сначала должны осенью выделить деньги.
Кстати, ямы в скором времени должны заделать на дорогах возле семи кладбищ. Подрядчику «Комбинат специальных услуг» готов заплатить 1,7 млн рублей.