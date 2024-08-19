Срывают график. В мэрии объяснили, почему омское кладбище «утопает» в мусоре

Дороги же снова и снова размывают дожди, хотя весной и летом подъезды неоднократно подсыпали щебнем и гранулятом. На прошлой неделе основные дороги на кладбище снова отсыпали инертными материалами и выровняли. Асфальтирование грунтовых дорог пока под вопросом, для этого сначала должны осенью выделить деньги.