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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В омской мэрии объяснили проблемы с дорогами и мусором на Ново-Южном кладбище

Срывают график. В мэрии объяснили, почему омское кладбище «утопает» в мусоре

19 августа 2024, 09:04
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В омской мэрии объяснили проблемы с дорогами и мусором на Ново-Южном кладбище

Весной и летом на кладбище уже проводили грейдирование и подсыпку дорог щебнем и гранулятом, но после дождей дороги снова размывало.

В пресс-службе администрации Омска Городу55 прокомментировали, почему на Ново-Южном кладбище существуют проблемы с вывозом мусора и подъездами. Ранее, напомним, омичи пожаловались, что аллеи размыты дождями, а мусорные контейнеры долгое время остаются переполненными.

После распространившихся жалоб руководство Ново-южного кладбища по поручению городской администрации должно дополнительно очистить санитарные площадки и точки, где насанкционированно складируют отходы.

Назвали в мэрии и виновных в скопившемся мусоре и размытых дорогах на кладбище. Первое, как выяснилось, возникает из-за регоператора «Магнит».

«Ситуация осложняется периодическими срывами графика вывоза мусора, который осуществляет региональный оператор „Магнит“», — уточнили в администрации.

Дороги же снова и снова размывают дожди, хотя весной и летом подъезды неоднократно подсыпали щебнем и гранулятом. На прошлой неделе основные дороги на кладбище снова отсыпали инертными материалами и выровняли. Асфальтирование грунтовых дорог пока под вопросом, для этого сначала должны осенью выделить деньги.

Кстати, ямы в скором времени должны заделать на дорогах возле семи кладбищ. Подрядчику «Комбинат специальных услуг» готов заплатить 1,7 млн рублей.

Лужи и ямы. Омичи пожаловались на состояние дорог на территории Ново-Южного кладбища
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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Жалобы#Мусор#Кладбище#Новости#Комбинат специальных услуг
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