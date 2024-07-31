Предпочел работать среди живых. Экс-глава омских кладбищ устроился на новую работу

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Сергей Угрюмов, ранее возглавлявший муниципальное предприятие «Комбинат специальных услуг», отвечающее за содержание городских кладбищ, снова на слуху. После неожиданной отставки год назад он стал активно участвовать в правительственных делегациях.
Недавно, 29 июля, Угрюмов был замечен среди участников церемонии открытия завода малых архитектурных форм «Фортис», который расположен в индустриальном парке «ТехноОмск» на базе Омского завода транспортного машиностроения. Это событие посетил губернатор Виталий Хоценко.
В ходе мероприятия стало известно, что новая должность Сергея Угрюмова связана с промышленным сектором. Мужчина, по информации «ОмскИнформа», возглавляет общественный совет при омском минпроме.
Таким образом, экс-глава омских кладбищ продолжает активно участвовать в жизни региона, но теперь уже в совершенно иной роли.