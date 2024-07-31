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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

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Предпочел работать среди живых. Экс-глава омских кладбищ устроился на новую работу

31 июля 2024, 04:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Экс-глава омских кладбищ Угрюмов нашел новое место работы

Мужчина нашел себе новое занятие в промышленном секторе. Его заметили среди участников церемонии открытия завода.

Сергей Угрюмов, ранее возглавлявший муниципальное предприятие «Комбинат специальных услуг», отвечающее за содержание городских кладбищ, снова на слуху. После неожиданной отставки год назад он стал активно участвовать в правительственных делегациях.

Недавно, 29 июля, Угрюмов был замечен среди участников церемонии открытия завода малых архитектурных форм «Фортис», который расположен в индустриальном парке «ТехноОмск» на базе Омского завода транспортного машиностроения. Это событие посетил губернатор Виталий Хоценко.

В ходе мероприятия стало известно, что новая должность Сергея Угрюмова связана с промышленным сектором. Мужчина, по информации «ОмскИнформа», возглавляет общественный совет при омском минпроме.

Таким образом, экс-глава омских кладбищ продолжает активно участвовать в жизни региона, но теперь уже в совершенно иной роли.

В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ
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#Общество#Омск#Омская область#Назначение#Новости#Минпром#Сергей Угрюмов#Должность#Комбинат специальных услуг
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