В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза

Согласно документу, стандартное погребение обойдется почти в 30 тысяч рублей, а погребение мертворожденного — в 15 тысяч. Сумма складывается из стоимости оформления документов, предоставления гроба и ритуальных принадлежностей, перевозки тела и захоронения в могилу. Подробнее о цифрах в таблице ниже: