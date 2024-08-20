В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
В Омске планируют изменить стоимость погребения от Комбината специальных услуг. Соответствующий проект постановления опубликовали 19 августа на сайте городской администрации.
Согласно документу, стандартное погребение обойдется почти в 30 тысяч рублей, а погребение мертворожденного — в 15 тысяч. Сумма складывается из стоимости оформления документов, предоставления гроба и ритуальных принадлежностей, перевозки тела и захоронения в могилу. Подробнее о цифрах в таблице ниже:
В мэрии корреспонденту Города55 сообщили, что цены на гарантированный перечень услуг по погребению не менялись с 2014 года.
«Сейчас гарантированный перечень (предоставляется по заявлению родственников усопших) равен 11482,85 рубля за стандартное погребение, 5001,97 рубль — за погребение мертворожденного», — уточнили в администрации.
Отметим, что в гарантированный перечень входят не все услуги, которые предоставляет Комбинат специальных услуг.
Ранее в омской мэрии объяснили проблемы с дорогами и мусором на Ново-Южном кладбище. Весной и летом на территории проводили грейдирование и подсыпали дороги щебнем и гранулятом, но после дождей дороги вновь размыло.