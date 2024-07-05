На вырубку деревьев на омских кладбищах собираются потратить 900 тысяч рублей

О необходимости срубить аварийные деревья на кладбищах бюджетное учреждение заявило на майском заседании «зеленой комиссии». Тогда «Комбинату специальных услуг» одобрили вырубку 35 аварийных деревьев на Старо-Северном мемориальном кладбище на Орджоникидзе и 25 аварийных тополей на Старо-Восточном кладбище по улице Дорожная.