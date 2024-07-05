gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Иллюстрация

На вырубку деревьев на омских кладбищах собираются потратить 900 тысяч рублей

5 июля 2024, 06:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Заказчиком работ выступит «Комбинат специальных услуг». Соответствующая закупка появилась в разделе «планирование» на портале госзакупок.

Городу55 стало известно, что «Комбинат специальных услуг» выделил 899 758 рублей на выполнение работ по сносу деревьев. Анонс соответствующей закупки появился в разделе «планирование» на портале госзакупок. Сроки выполнения работ и другие нюансы пока неизвестны.

О необходимости срубить аварийные деревья на кладбищах бюджетное учреждение заявило на майском заседании «зеленой комиссии». Тогда «Комбинату специальных услуг» одобрили вырубку 35 аварийных деревьев на Старо-Северном мемориальном кладбище на Орджоникидзе и 25 аварийных тополей на Старо-Восточном кладбище по улице Дорожная.

Ранее Город55 рассказывал о возмутившем омичей покосе травы в саду «Сибирь». Коммунальщики, выполняя работу, повредили молодые деревья.

В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Кладбище#Новости#Снос деревьев#Комбинат специальных услуг
Подпишитесь
В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет
Сегодня, 04:43
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
Вчера, 11:24
Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор
Сегодня, 05:17
Мылись при свечах. В Чкаловском поселке Омска больше десяти домов остались без света
Сегодня, 03:57
В конце июля на Омскую область обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:41
«Ночью чуть не задохнулись»: в омском воздухе обнаружили превышение сероводорода
Сегодня, 07:07