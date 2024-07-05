На вырубку деревьев на омских кладбищах собираются потратить 900 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:37
Городу55 стало известно, что «Комбинат специальных услуг» выделил 899 758 рублей на выполнение работ по сносу деревьев. Анонс соответствующей закупки появился в разделе «планирование» на портале госзакупок. Сроки выполнения работ и другие нюансы пока неизвестны.
О необходимости срубить аварийные деревья на кладбищах бюджетное учреждение заявило на майском заседании «зеленой комиссии». Тогда «Комбинату специальных услуг» одобрили вырубку 35 аварийных деревьев на Старо-Северном мемориальном кладбище на Орджоникидзе и 25 аварийных тополей на Старо-Восточном кладбище по улице Дорожная.
Ранее Город55 рассказывал о возмутившем омичей покосе травы в саду «Сибирь». Коммунальщики, выполняя работу, повредили молодые деревья.