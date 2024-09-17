Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза

Posted 17 сентября, 02:39
Published 17 сентября, 02:39
Modified 17 сентября, 02:57
Updated 17 сентября, 02:57
В Омске исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин утвердил значительное увеличение тарифов на услуги погребения, которые предоставляет бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг». Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте администрации города. Теперь стандартные похороны обойдутся омичам в 29,9 тыс. рублей — с 2018 года стоимость выросла с 11,5 тыс. рублей более чем в два с половиной раза.
Погребение мертворожденного младенца теперь стоит 15,2 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. В новую стоимость включены основные услуги: оформление документов, облачение тела, предоставление гроба, перевозка и само погребение.
Сложности особенно ощутимы для людей, не имеющих близких родственников. В таких случаях цена на погребение значительно возрастает — с 9,3 тыс. до 29,5 тыс. рублей. Кроме того, похороны ребенка, который скончался в первый год жизни и не имеет родных, поднимутся в стоимости с 5 тыс. до 15,2 тыс. рублей.
Ранее Город55 сообщал о смене руководства в БУ «Комбинат специальных услуг»: теперь на посту директора Алексей Артеменко.