Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза

Сложности особенно ощутимы для людей, не имеющих близких родственников. В таких случаях цена на погребение значительно возрастает — с 9,3 тыс. до 29,5 тыс. рублей. Кроме того, похороны ребенка, который скончался в первый год жизни и не имеет родных, поднимутся в стоимости с 5 тыс. до 15,2 тыс. рублей.