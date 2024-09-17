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Posted 17 сентября, 02:39

Published 17 сентября, 02:39

Modified 17 сентября, 02:57

Updated 17 сентября, 02:57

Иллюстрация

Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза

17 сентября 2024, 02:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске подскочили цены на ритуальные услуги

Тарифы выросли и на услуги такого рода. Соответствующий документ появился на сайте администрации.

В Омске исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин утвердил значительное увеличение тарифов на услуги погребения, которые предоставляет бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг». Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте администрации города. Теперь стандартные похороны обойдутся омичам в 29,9 тыс. рублей — с 2018 года стоимость выросла с 11,5 тыс. рублей более чем в два с половиной раза.

Фото: Администрация города Омска

Погребение мертворожденного младенца теперь стоит 15,2 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. В новую стоимость включены основные услуги: оформление документов, облачение тела, предоставление гроба, перевозка и само погребение.

Сложности особенно ощутимы для людей, не имеющих близких родственников. В таких случаях цена на погребение значительно возрастает — с 9,3 тыс. до 29,5 тыс. рублей. Кроме того, похороны ребенка, который скончался в первый год жизни и не имеет родных, поднимутся в стоимости с 5 тыс. до 15,2 тыс. рублей.

Ранее Город55 сообщал о смене руководства в БУ «Комбинат специальных услуг»: теперь на посту директора Алексей Артеменко.

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#Кристина Антоносян#Омск#Тарифы#Мэр#Документы#Новости#Похороны#Евгений Фомин#Комбинат специальных услуг
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