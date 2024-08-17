«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Вечером в субботу, 17 августа, на сцене парка «Зелёный остров» собрались тысячи омичей, чтобы послушать песни Анны Семенович и братьев Гаязовых. Мероприятия реализовали в рамках фестиваля «Лето „Вокруг света“».
Первой на сцену вышла Анна Семенович. Певица исполнила самые известные хиты «Хочешь», «На моря», «Восточные сказки» и новые песни. Закончилось ее выступление патриотичной песней «С чего начинается родина».
В восемь вечера концерт продолжили популярные хитмейкеры современной эстрады Gayazov$ Brother$. Казалось, что послушать известные песни братьев пришли все жители города.
Омичи вместе с музыкантами пели «Я, ты и море», «Малиновая лада», «Пошла жара», «До встречи на танцполе», «Кредо», «Rosa X», «Увезите меня на Дип-хаус» и другие. Многие поклонники пришли на концерт с фанатскими плакатами, посвященными любимым исполнителям.
Напомним, что это не последние сюрпризы, которые ждут омичей. В последний день лета, 31 августа, для горожан выступит Niletto, а в начале осени, 2 сентября — Милана Хаметова. А на прошлой неделе, 10 августа, в рамках фестиваля «Штормфест» концерт давала группа «25/17».