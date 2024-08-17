«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$

Напомним, что это не последние сюрпризы, которые ждут омичей. В последний день лета, 31 августа, для горожан выступит Niletto, а в начале осени, 2 сентября — Милана Хаметова. А на прошлой неделе, 10 августа, в рамках фестиваля «Штормфест» концерт давала группа «25/17».