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Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$

«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$

17 августа 2024, 18:33
Фото: gorod55.ru
Гости исполняли вместе с Гаязовыми буквально каждую песню.

Вечером в субботу, 17 августа, на сцене парка «Зелёный остров» собрались тысячи омичей, чтобы послушать песни Анны Семенович и братьев Гаязовых. Мероприятия реализовали в рамках фестиваля «Лето „Вокруг света“».

Первой на сцену вышла Анна Семенович. Певица исполнила самые известные хиты «Хочешь», «На моря», «Восточные сказки» и новые песни. Закончилось ее выступление патриотичной песней «С чего начинается родина».

В восемь вечера концерт продолжили популярные хитмейкеры современной эстрады Gayazov$ Brother$. Казалось, что послушать известные песни братьев пришли все жители города.

Омичи вместе с музыкантами пели «Я, ты и море», «Малиновая лада», «Пошла жара», «До встречи на танцполе», «Кредо», «Rosa X», «Увезите меня на Дип-хаус» и другие. Многие поклонники пришли на концерт с фанатскими плакатами, посвященными любимым исполнителям.

Фото: gorod55.ru

Напомним, что это не последние сюрпризы, которые ждут омичей. В последний день лета, 31 августа, для горожан выступит Niletto, а в начале осени, 2 сентября — Милана Хаметова. А на прошлой неделе, 10 августа, в рамках фестиваля «Штормфест» концерт давала группа «25/17».

Видео: gorod55.ru
«25/17» и мем про метро: фестиваль «Штормфест» в Омске закончился концертом
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#Ольга Скворцова#Видео#Музыка#Омск#Фестиваль#Концерт#Песни#25/17#Группа
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