Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Песня «Не повезло» омской группы 5УТРА появилась продолжении сериала «Универ», она прозвучала в концовке одной из серий. Ее отрывок исполнители опубликовали в свих социальных сетях.
«Наша песня „Не повезло“ заглянула в сериал „Универ. 13 лет спустя“», — написали Никита и Анна Беляковы.
Напомним, что до начала марта этого года группа жила в Омске, однако все же решила переехать в столицу. По словам поп-исполнителей, это решение они обдумывали долгое время.