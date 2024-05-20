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Updated Сегодня, 14:30

Песня омской группы «5УТРА» появилась в продолжении сериала «Универ»

Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»

20 мая 2024, 14:30
Фото: Соцсети группы 5УТРА

Песня омской группы «5УТРА» появилась в продолжении сериала «Универ»

Песня омской группы прозвучала в концовке одной из серий, ее отрывок исполнители опубликовали у себя в соцсетях.

Песня «Не повезло» омской группы 5УТРА появилась продолжении сериала «Универ», она прозвучала в концовке одной из серий. Ее отрывок исполнители опубликовали в свих социальных сетях.

«Наша песня „Не повезло“ заглянула в сериал „Универ. 13 лет спустя“», — написали Никита и Анна Беляковы.
Видео: ТНТ

Напомним, что до начала марта этого года группа жила в Омске, однако все же решила переехать в столицу. По словам поп-исполнителей, это решение они обдумывали долгое время.

Время пришло. Омская поп-группа «5УТРА» покинула родной город и переехала в Москву
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