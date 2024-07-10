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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

иллюстрация

Фестиваль продолжается. В парке «Вокруг света» для омичей выступит группа RASA

10 июля 2024, 06:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В парке «Вокруг света» для омичей выступит популярная группа RASA

19 июля на сцене Зеленого острова состоится концерт группы RASA в рамках семейного музыкального фестиваля «Лето „Вокруг света“».

В следующую пятницу в Омск на «Семейный музыкальный фестиваль „Лето „Вокруг света“» приезжает группа RASA. Концерт пройдет на сцене Зеленого острова. Об этом объявили в соцсетях парка.

Музыкальный дуэт RASA состоит из супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко. Они стали известными после выхода песни «Под фонарем», которая в 2017 году заняла первое место по популярности в соцсетях.

интерактив от паркаинтерактив от парка
интерактив от парка
Фото: ТГ-канал «Вокруг света»

Напомним, что мероприятия проходят при грантовой поддержке в рамках проекта «Семейный музыкальный фестиваль „Лето „Вокруг света“». В рамках фестиваля концерты других исполнителей состоятся в парке 19 июля, 3, 17, 31 августа и 2 сентября.

Ранее Город55 рассказывал, что в прошлую субботу для омичей выступила певица Люся Чеботина. Именно она открыла семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи».

Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина
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