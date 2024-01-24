Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

На домашнем матче «Авангарда» выступит омская группа «5УТРА»

«Сделано в Омске». На домашнем матче «Авангарда» выступит группа «5УТРА»

24 января 2024, 12:27
Фото: Город55

На домашнем матче «Авангарда» выступит омская группа «5УТРА»

Анна и Никита Беляковы исполнят свои песни на G-Drive Арене 26 января, перед игрой с «Ак Барсом».

Об этом омский хоккейный клуб рассказал в своих соцсетях. Ближайшие два домашних матча «Авангарда» пройдут в тематике «Сделано в Омске». Организаторы приготовили для болельщиков много сюрпризов, один из которых — выступление популярной омской группы «5УТРА».

Анна и Никита Беляковы исполнят свои песни 26 января перед игрой с казанским «Ак Барсом», среди них будут и одни из главных хитов — «Давай сбежим» и «Не повезло».

«Входная группа начнет работать в 18:00, приходите пораньше», — обратились к омичам в телеграм-канале команды.

Напомним, что вчера «ястребы» провели игру с «Северсталью» из Череповца, одержав победу со счетом 6:2. В составе «Авангарда» отличились Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Рид Буше, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Валентин Пьянов.

Ближе к лидерству. Омский «Авангард» победил в матче с «Северсталью»
Узнать подробнее
#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#Хоккейный клуб#Анастасия Баянова#Группа#5УТРА
Подпишитесь
Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
Сегодня, 06:34
Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода
Вчера, 13:27
Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Сегодня, 04:33
Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ
Вчера, 13:11
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Сегодня, 02:43
Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
Сегодня, 04:32