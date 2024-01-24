«Сделано в Омске». На домашнем матче «Авангарда» выступит группа «5УТРА»

Об этом омский хоккейный клуб рассказал в своих соцсетях. Ближайшие два домашних матча «Авангарда» пройдут в тематике «Сделано в Омске». Организаторы приготовили для болельщиков много сюрпризов, один из которых — выступление популярной омской группы «5УТРА».