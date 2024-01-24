«Сделано в Омске». На домашнем матче «Авангарда» выступит группа «5УТРА»

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Об этом омский хоккейный клуб рассказал в своих соцсетях. Ближайшие два домашних матча «Авангарда» пройдут в тематике «Сделано в Омске». Организаторы приготовили для болельщиков много сюрпризов, один из которых — выступление популярной омской группы «5УТРА».
Анна и Никита Беляковы исполнят свои песни 26 января перед игрой с казанским «Ак Барсом», среди них будут и одни из главных хитов — «Давай сбежим» и «Не повезло».
«Входная группа начнет работать в 18:00, приходите пораньше», — обратились к омичам в телеграм-канале команды.
Напомним, что вчера «ястребы» провели игру с «Северсталью» из Череповца, одержав победу со счетом 6:2. В составе «Авангарда» отличились Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Рид Буше, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Валентин Пьянов.