«Пошумели, поугрожали». Как в Омске прошел концерт тетрис-панк-группы

Немного о группе. В коллективе два человека: вокалист Егор Древлянин и барабанщик Саня Торнадо. Группа была создана в Омске в 2017 году. География концертов у ребят обширная — от Владивостока до Санкт-Петербурга. Затрудняюсь отнести восьмибитное творчество «выходок» к какому-либо жанру. Сами музыканты называют свой стиль, как нойз-рэп, тетрис-панк, нинтендо-лезгинка. В текстах «выходки» затрагивают острые социальные проблемы, детские травмы, отношения полов, жизнь простого человека и влияние на него государства.