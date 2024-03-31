«Пошумели, поугрожали». Как в Омске прошел концерт тетрис-панк-группы

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В минувшую субботу, 30 марта, в Омске прошел концерт группы «шумные и угрожающие выходки» (название коллектива в оригинале пишется с маленькой буквы — прим. ред.). Послушать альтернативную музыку в баре «Хука» собрались полторы сотни человек. На концерте побывал корреспондент Города55 Евгений Игишев. Далее — от первого лица.
Время около 20:00. Тихий субботний вечер в лаундже в центре города вот-вот должен перестать быть тихим. На разогреве у «шумных и угрожающих» выступал коллектив из Томска с не менее ярким названием — «Копка Земли». Группу представлял только вокалист Иван Чеботарев. Музыкальное сопровождение, «минусовку», исполнитель включал с телефона. Примерно на втором треке публика уже залетела в первый слэм этого вечера.
Справка. Слэм — круг на концертах, в котором зрители прыгают, танцуют и сталкиваются друг с другом. Зачастую слэм сопровождается прыжком в толпу. Самые активные действия происходят в образованном толпой круге перед сценой (так называемый «мош пит»).
Около 9 часов вечера на сцену вышли «шумные и угрожающие выходки». В прочем, как таковой сцены не было. Музыканты играли прямо перед зрителями, и любой желающий становился частью выступления артистов.
Немного о группе. В коллективе два человека: вокалист Егор Древлянин и барабанщик Саня Торнадо. Группа была создана в Омске в 2017 году. География концертов у ребят обширная — от Владивостока до Санкт-Петербурга. Затрудняюсь отнести восьмибитное творчество «выходок» к какому-либо жанру. Сами музыканты называют свой стиль, как нойз-рэп, тетрис-панк, нинтендо-лезгинка. В текстах «выходки» затрагивают острые социальные проблемы, детские травмы, отношения полов, жизнь простого человека и влияние на него государства.
Экспрессия и безудержная энергия. Только так можно описать выступление «шумных» и то, что происходило перед сценой. Толпа знала все песни наизусть, а слэм разгорался на танцполе во время каждого трека. Становилось жарко, часть зрителей избавлялась от футболок. Кто-то терял в этом безумном танце вещи: кошельки, телефоны, одежду.
«Вечность замученная», «Схватка с болеющим зверем», «Помойка», «После меня», «На север», и конечно же, любимая публикой «Ветка» — вот небольшой список песен прозвучавших на вчерашнем концерте.
«Мы любим Омск. Спасибо за поддержку. Создавайте свои музыкальные проекты. Развивайте локальную сцену», — сказал на прощание вокалист Егор Древлянин.
Было круто. Ну, а «шумные и угрожающие выходки» отправились дальше в тур, чтобы пошуметь в других городах России.
Ранее Город55 в спецпроекте «Субкультуры омских пацанов» рассказывал о панк-движении в нашем городе: