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Егор Летов — биография, песни и причина смерти лидера «Гражданской обороны»

19 февраля 2024, 02:05
Фото: 1MI
Иллюстрация
В день памяти Егора Летова, 19 февраля, Город55 рассказал о жизни и творческом пути музыканта.

Сегодня, 19 февраля, исполняется 16 лет со дня смерти омского поэта и музыканта, лидера «Гражданской обороны» Игоря Федоровича Летова, известного всем под именем Егор Летов. Песни «Все идет по плану», «Моя оборона», «Про дурачка» и многие другие можно услышать как во дворах, так и в исполнении симфонических оркестров. Город55 рассказывает о подробностях жизни и творчества Егора Летова.

Детство и юность

Егор Летов родился 10 сентября 1964 года в семье военного Федора Дмитриевича Летова и Тамары Георгиевны. Будущий музыкант учился в омской школе № 45 в Чкаловском поселке на улице Товстухо. По ее окончанию переехал к старшему брату Сергею Летову в Подмосковье и поступил в строительное училище. Но весной 1983 года Егора отчислили за прогулы и неуспеваемость.

В 1984 году Летов вернулся в Омск, работал художником агитационных портретов Ленина, дворником и штукатуром.

Творчество

Музыкой Егор Летов начал увлекаться в начале 80-х годов, а первое выступление прошло в конце 1983 года. Музыкант играл на бас-гитаре в общежитии Московского инженерно-физического института вместе с коллективом Сергея Курехина.

Группа «Гражданская оборона», также известная как «ГрОб», была создана Летовым и Константином Рябиновым в ноябре 1984 года в омской пятиэтажке на улице Петра Осминина. Домашняя студия получила название «ГрОб-Records». Отметим, что именно там были записаны все альбомы «Гражданской обороны».

В 1987–1989 годах свет увидели такие альбомы, как:

  • «Красный альбом»,
  • «Хорошо!»,
  • «Мышеловка»,
  • «Тоталитаризм»,
  • «Некрофилия»,
  • «Так закалялась сталь»,
  • «Боевой Стимул»,
  • «Все идет по плану»,
  • «Песни радости и счастья»,
  • «Война»,
  • «Армагеддон-Попс»,
  • «Здорово и вечно»,
  • «Русское поле экспериментов».

К концу 80-х по всему Советскому Союзу насчитывалось сотни тысяч поклонников творчества Егора Летова.

Преследования

С момента образования «Гражданской обороны», группа быстро становится известной, а уже через год с коллективом начинают бороться власти. Летова на три месяца отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Музыкант описывает, что в этот период он «столкнулся со смертью или с тем, что хуже смерти». В психбольнице Летов, чтобы не сойти с ума, писал стихи и рассказы. Произведения он передавал через решетку музыканту и соавтору нескольких песен «Гражданской обороны» Олегу Судакову.

Из медучреждения Летова выпустили, после того, как его брат Сергей пустил слух о планах собрать пресс-конференцию для зарубежных журналистов и рассказать, как относятся в СССР к неугодным музыкантам.

Второй раз Егора Летова собирались отправить на принудительное лечение в 1987 году после Новосибирского рок-фестиваля. Музыкант скрывался от властей, путешествовал по Советскому Союзу автостопом и поездами. Немного позже диссиденты стали никому не нужны, и от Летова отстали.

На въезде в Чкаловский поселок нарисовано граффити в память о Егоре ЛетовеНа въезде в Чкаловский поселок нарисовано граффити в память о Егоре Летове
На въезде в Чкаловский поселок нарисовано граффити в память о Егоре Летове
Фото: Город55

Личная жизнь

О личной жизни Егора Летова известно, что во второй половине 80-х годов его возлюбленной была Янка Дягилева, советская поэтесса и музыкант из Новосибирска. Дягилева погибла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах. Следствие официально заключило, что поэтесса утонула. Однако, часть окружения Янки и поклонников ее творчества версию о самоубийстве считают более вероятной.

После Егор Летов жил с подругой Янки и участницей записи некоторых его альбомов Анной Волковой. В 1997 году Летов женился на Наталье Чумаковой, которая также вошла в состав «Гражданской обороны» в качестве бас-гитаристки. Наталья и Егор познакомились в 1991 году на похоронах Янки Дягилевой. После смерти Летова, Наталья стала наследницей лейбла «ГрОб-рекордс», переработала два альбома «Гражданской обороны», выступила соавтором биографического фильма о жизни и творчестве Егора Летова «Здорово и вечно».

Смерть

Егор Летов ушел из жизни 19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет. Экспертиза указала причиной смерти остановку сердце. Позднее появилась версия об острой дыхательной недостаточности из-за отравления алкоголем. Известно, что в последние месяцы жизни Летов сильно пил.

Музыканта похоронили 21 февраля на Старо-Восточном кладбище рядом с могилой матери. Спустя два года на могиле Егора Летова установили памятник в виде мраморного куба с изображением креста. Монумент изготовили за счет пожертвований поклонников.

Интересные факты

В честь Летова назвали вид жуков-пилоусов Augyles letovi.

Именем Летова собирались назвать омский аэропорт. Была подана соответствующая заявка, однако она не прошла во второй тур. Аэропорт в итоге назвали именем Дмитрия Карбышева, а имя Летова было присвоено частному аэродрому Поповка в Омской области.

В 2019 году в омском литературном музее имени Достоевского начали формировать фонд музыканта.

В конце 2023 года экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил установить памятник Егору Летову.

Экс-губернатор Омской области предложил установить памятник Егору Летову
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Дискография

Всего насчитывается больше тысячи композиций и свыше десятка сольных альбомов, сделанных Егор Летовым и его соратниками. Самые знаковые альбомы: «Хорошо!», «Здорово и вечно», «Русское поле экспериментов», «Все идет по плану», «Поганая молодежь», «Долгая счастливая жизнь».

Группа «Гражданская оборона» выпустила почти три десятка пластинок, не считая сольных альбомов и сборников. Участниками коллектива в разное время были:

  • Константин Рябинов;
  • Янка Дягилева;
  • Наталья Чумакова;
  • Евгений Лищенко;
  • Олег Судаков;
  • Дмитрий Селиванов;
  • Сергей Летов.

В 2018 году ко дню рождения Егора Летова Город55 публиковал видео, на котором дети из школы искусств № 6 спели песню «Любви не миновать»:

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