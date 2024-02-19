Егор Летов — биография, песни и причина смерти лидера «Гражданской обороны»

С момента образования «Гражданской обороны», группа быстро становится известной, а уже через год с коллективом начинают бороться власти. Летова на три месяца отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Музыкант описывает, что в этот период он «столкнулся со смертью или с тем, что хуже смерти». В психбольнице Летов, чтобы не сойти с ума, писал стихи и рассказы. Произведения он передавал через решетку музыканту и соавтору нескольких песен «Гражданской обороны» Олегу Судакову.