В честь Дня России в Омске выступит группа «Белый орел»

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В честь Дня России на сцене ПКиО «Зеленый остров» выступит группа «Белый орел». Патриотичный праздник состоится 12 июня, вход на мероприятие для омичей и гостей города будет бесплатным.
Кроме того, на сцену парка выйдет популярная омская кавер-группа «НАЗАРЕ», их выступление запланировано на 18:00. После, в 19:00, омичи увидят исполнителей «Белого орла».
В этот же день на главной площади парка «Вокруг света» пройдет игровая программа для детей и интерактивный музыкальный спектакль.