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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

На День России в Омск приедет группа «Белый орел»

В честь Дня России в Омске выступит группа «Белый орел»

7 июня 2024, 08:59
Фото: 1MI

На День России в Омск приедет группа «Белый орел»

Выступление группы пройдет на сцене ПКиО «Зеленый остров» 12 июня, вход для омичей и гостей города будет бесплатным.

В честь Дня России на сцене ПКиО «Зеленый остров» выступит группа «Белый орел». Патриотичный праздник состоится 12 июня, вход на мероприятие для омичей и гостей города будет бесплатным.

Кроме того, на сцену парка выйдет популярная омская кавер-группа «НАЗАРЕ», их выступление запланировано на 18:00. После, в 19:00, омичи увидят исполнителей «Белого орла».

В этот же день на главной площади парка «Вокруг света» пройдет игровая программа для детей и интерактивный музыкальный спектакль.

Фото: Парк «Вокруг света»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Парк#Новости#Концерт#День России#Парк культуры и отдыха#Парк вокруг света#Парк Зеленый остров#Бесплатный концерт#Группа#Музыкальная группа
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