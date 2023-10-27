Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни

Группа «Грот» была создана в Омске в 2009 году. К настоящему времени у коллектива вышло 5 студийных альбомов и больше десяти мини-альбомов. Весной участники «Грот» рассказали о срыве концертов группы «из-за давления ведомств». В 2015 году песню «Дым» признали экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области.