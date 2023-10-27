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Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни

27 октября 2023, 07:23
Фото: 1MI
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Песню омской рэп-группы «Грот» отказались размещать на российских сервисах

Трек «За любовь и мир» записан совместно с исполнителем MC 1.8.

Музыканты омской рэп-группы «Грот» рассказали, что их новую песню «За мир и любовь», записанную совместно с экс-участником группы «Многоточие» Ильей Кузнецовым (псевдоним «Один.Восемь»), отказались публиковать на российских стриминговых площадках.

«Друзья, к сожалению, наш грядущий сингл не прошел модерацию из-за своего содержания. Российские стриминговые сервисы отказались выпускать нашу песню. В связи с этим мы вынуждены выпустить ее на всех цифровых площадках, кроме российских. Ситуация из ряда вон, мы впервые сталкиваемся с прямым отказом от выпуска нашей песни», — сообщили музыканты в своем телеграм-канале.

Группа «Грот» была создана в Омске в 2009 году. К настоящему времени у коллектива вышло 5 студийных альбомов и больше десяти мини-альбомов. Весной участники «Грот» рассказали о срыве концертов группы «из-за давления ведомств». В 2015 году песню «Дым» признали экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области.

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#Общество#Музыка#Музыкант#Омск#Омская область#Творчество#Рэп#Евгений Игишев#Грот#Группа
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