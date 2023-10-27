Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Музыканты омской рэп-группы «Грот» рассказали, что их новую песню «За мир и любовь», записанную совместно с экс-участником группы «Многоточие» Ильей Кузнецовым (псевдоним «Один.Восемь»), отказались публиковать на российских стриминговых площадках.
«Друзья, к сожалению, наш грядущий сингл не прошел модерацию из-за своего содержания. Российские стриминговые сервисы отказались выпускать нашу песню. В связи с этим мы вынуждены выпустить ее на всех цифровых площадках, кроме российских. Ситуация из ряда вон, мы впервые сталкиваемся с прямым отказом от выпуска нашей песни», — сообщили музыканты в своем телеграм-канале.
Группа «Грот» была создана в Омске в 2009 году. К настоящему времени у коллектива вышло 5 студийных альбомов и больше десяти мини-альбомов. Весной участники «Грот» рассказали о срыве концертов группы «из-за давления ведомств». В 2015 году песню «Дым» признали экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области.