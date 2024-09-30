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Голы

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Октябрь
Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
30 сентября, 18:03
Сентябрь
«Нужно добавлять в атаке»: тренер «Авангарда» подвел итоги матча с «Сибирью»
4 сентября, 17:43
Март
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
«Ястребы» проигрывают серии четвертьфинальных матчей со счетом 0:2. Следующие две игры команды проведут в Ярославле.
19 марта, 04:20
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
Меньше бросков и владения шайбой: тренер «Авангарда» — о причинах поражения «Ладе»
«Ястребы» уступили тольяттинцам 1:4. Омская команда лидирует в серии плей-офф со счетом 3:1.
7 марта, 18:25
Соперник злой и упорный: тренер «Авангарда» рассказал о непростой победе над «Ладой»
Уступая две шайбы, команда смогла собраться, сравнять счет и выиграть в дополнительное время.
4 марта, 04:20
Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.
3 марта, 15:31
Февраль
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53

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