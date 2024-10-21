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Евромед

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Как и где сделать аборт в Омске: особенности процедуры, показания и противопоказания
21 октября, 02:00
Илья Фридман передал большую часть «Евромеда» в закрытый паевой фонд
30 августа, 05:19
Фридман-младший стал владельцем половины санатория «Евромед»
Компаньон бизнесмена — Наталья Фридман.
9 апреля, 10:40
Илья Фридман добавил сыну еще один процент «Евромеда»
Доля Марка Фридмана в уставном капитале двух фирм увеличилась до 5,44%.
27 марта, 07:56
Экспансия продолжается. Фридманы хотят построить еще один медцентр в Омске
14 марта, 11:04
Фридманы решили объединить свои заправки с «Евромедом»
Слияние двух фирм уже одобрено.
22 января, 11:41
2023
Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»
Уставный капитал компании поделен между Натальей и Марком Фридманами.
6 сентября 2023, 04:57
В омской «Академии „Евромед“» сменилось руководство
Компанию возглавила Татьяна Нацаренус.
8 августа 2023, 12:09
Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына
«Декойл» стал частью ООО «Санаторий „Евромед“».
15 мая 2023, 05:12

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