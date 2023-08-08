В омской «Академии „Евромед“» сменилось руководство

В ООО «Академия профессионального образования „Евромед“» сменился директор. Еще 6 августа эту должность занимала Наталья Манапова, но с 7-го числа академией управляет Татьяна Нацаренус. Она остается одним из двух управляющих в ООО «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“ (наряду с Татьяной Шрейдер).