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В омской «Академии „Евромед“» сменилось руководство

8 августа 2023, 12:09
Фото: пресс-служба "Евромеда"
Компанию возглавила Татьяна Нацаренус.

В ООО «Академия профессионального образования „Евромед“» сменился директор. Еще 6 августа эту должность занимала Наталья Манапова, но с 7-го числа академией управляет Татьяна Нацаренус. Она остается одним из двух управляющих в ООО «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“ (наряду с Татьяной Шрейдер).

Согласно открытым источникам, Нацаренус — врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Она была заместителем управляющего по медицинской части, руководила корпусом «Евромеда» на Зеленом острове.

АПО «Евромед» является частью бизнес-империи Фридманов. Сейчас уставный капитал фирмы разделен между представителями трех поколений этой семьи: Геннадию Шмерельевичу, Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу принадлежат по 30%, а оставшимися 10% владеет Слава Ароновна Шуголь.

В омском «Евромеде» сменилось руководство
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#Евромед#Бизнес#Новости#Татьяна Нацаренус#Николай Эйхвальд
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