В омской «Академии „Евромед“» сменилось руководство

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В ООО «Академия профессионального образования „Евромед“» сменился директор. Еще 6 августа эту должность занимала Наталья Манапова, но с 7-го числа академией управляет Татьяна Нацаренус. Она остается одним из двух управляющих в ООО «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“ (наряду с Татьяной Шрейдер).
Согласно открытым источникам, Нацаренус — врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Она была заместителем управляющего по медицинской части, руководила корпусом «Евромеда» на Зеленом острове.
АПО «Евромед» является частью бизнес-империи Фридманов. Сейчас уставный капитал фирмы разделен между представителями трех поколений этой семьи: Геннадию Шмерельевичу, Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу принадлежат по 30%, а оставшимися 10% владеет Слава Ароновна Шуголь.