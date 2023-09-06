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Марк и Илья Фридманы

Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»

6 сентября 2023, 04:57
Фото: пресс-служба "Евромеда"
Марк и Илья Фридманы
Уставный капитал компании поделен между Натальей и Марком Фридманами.

Вчера, 5 сентября, в Омске было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Санаторий „Евромед“». Это уже вторая компания с таким названием: первая, учрежденная еще в 2007 году, изначально называлась «ООО „Санаторий ‚Меркурий‘“.

Обе фирмы прописаны в поселке Ачаирский, на Комсомольской улице: первый санаторий в доме №8, а второй, только что созданный, — в доме №8/2. Уже по названию понятно, что речь идет о бизнес-империи Фридманов. Уставный капитал новой компании разделен между Натальей Владимировной Фридман и ее сыном Марком Ильичом (55,79 и 44,2% соответственно). В первом санатории основным бенефициаром является Илья Геннадьевич Фридман с 68,52% УК. На Наталью Владимировну там приходится 17,56%, на Марка Ильича — оставшиеся 13,91%.

Руководителем новой компании стала Анна Федосеева, занявшая должность управляющего. Кстати, она же руководит и первым санаторием. Специализация фирмы — «деятельность санаторно-курортных организаций», в ее уставном капитале 4,59 млн рублей (в УК первого санатория — 14,59 млн).

Напомним: компании со словом «Евромед» в названии являются одной из важнейших составляющих бизнес-империи Фридманов. Кроме того, эта семья занимается розничной торговлей топливом и автомобилями, строительством, гостиничным и ресторанным бизнесом. Принадлежащие ей фирмы разделены в разных пропорциях между отдельными членами семьи.

Фридманы увеличили уставной капитал «Евромеда»
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#Бизнес#Новости#Марк Фридман#Евромед#Николай Эйхвальд#Наталья Фридман#Новые фирмы
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