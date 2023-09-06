Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»

Обе фирмы прописаны в поселке Ачаирский, на Комсомольской улице: первый санаторий в доме №8, а второй, только что созданный, — в доме №8/2. Уже по названию понятно, что речь идет о бизнес-империи Фридманов. Уставный капитал новой компании разделен между Натальей Владимировной Фридман и ее сыном Марком Ильичом (55,79 и 44,2% соответственно). В первом санатории основным бенефициаром является Илья Геннадьевич Фридман с 68,52% УК. На Наталью Владимировну там приходится 17,56%, на Марка Ильича — оставшиеся 13,91%.