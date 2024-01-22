Фридманы решили объединить свои заправки с «Евромедом»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В бизнес-империи Фридманов сейчас происходит очередная реорганизация. Из официального сообщения следует, что на специальном собрании было принято решение присоединить ООО «Санаторий „Евромед“ к ООО „Управление АЗС“. За проголосовали единственный участник первого ООО (это Илья Фридман) и оба участника второго (тот же Фридман и зарегистрированная в Калининграде компания „Аданимов Трейдинг Лимитед“.
«Управление АЗС» занимаются продажей моторного топлива, «Евромед» — на «деятельности санитарно-курортных организаций». Каким образом эти два вида деятельности могут сочетаться в одной фирме, пока неясно.
В любом случае у кредиторов двух компаний есть 30 дней, чтобы заявить о своих правах. Отсчет начался 15 января.