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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:44

Марк и Илья Фридманы

Фридманы решили объединить свои заправки с «Евромедом»

22 января 2024, 11:41
Фото: пресс-служба «Евромеда»
Марк и Илья Фридманы

Омский санаторий «Евромед» присоединят к заправкам Фридманов

Слияние двух фирм уже одобрено.

В бизнес-империи Фридманов сейчас происходит очередная реорганизация. Из официального сообщения следует, что на специальном собрании было принято решение присоединить ООО «Санаторий „Евромед“ к ООО „Управление АЗС“. За проголосовали единственный участник первого ООО (это Илья Фридман) и оба участника второго (тот же Фридман и зарегистрированная в Калининграде компания „Аданимов Трейдинг Лимитед“.

«Управление АЗС» занимаются продажей моторного топлива, «Евромед» — на «деятельности санитарно-курортных организаций». Каким образом эти два вида деятельности могут сочетаться в одной фирме, пока неясно.

В любом случае у кредиторов двух компаний есть 30 дней, чтобы заявить о своих правах. Отсчет начался 15 января.

Фридманы начали реорганизацию одной из своих фирм
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#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Евромед#Николай Эйхвальд#Слияние фирм
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