Фридман-младший стал владельцем половины санатория «Евромед»

Отметим, что «Санаторий „Евромед“» — только одна из целого ряда компаний со словом «Евромед» в названии, которые принадлежат Фридманам. Представитель младшего поколения этой семьи в последние годы регулярно получает новые семейные активы. Ему принадлежат, в частности, 30% академии профессионального образования «Евромед», 5,44% «Многофункционального центра современной медицины „Евромед“», половина сети кондитерских «Люклер», отеля «Метаморфозы» и компании «Топ Лайн».