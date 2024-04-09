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Илья Фридман стал владельцем половины санатория «Евромед»

Фридман-младший стал владельцем половины санатория «Евромед»

9 апреля 2024, 10:40
Фото: пресс-служба «Евромеда»

Илья Фридман стал владельцем половины санатория «Евромед»

Компаньон бизнесмена — Наталья Фридман.

В обществе с ограниченной ответственностью «Санаторий „Евромед“» изменилась структура собственности. Уставный капитал поделен между двумя членами семьи Фридман — Натальей Владимировной и Марком Ильичом, причем доля последнего выросла с 44,2% до ровно половины.

Отметим, что «Санаторий „Евромед“» — только одна из целого ряда компаний со словом «Евромед» в названии, которые принадлежат Фридманам. Представитель младшего поколения этой семьи в последние годы регулярно получает новые семейные активы. Ему принадлежат, в частности, 30% академии профессионального образования «Евромед», 5,44% «Многофункционального центра современной медицины „Евромед“», половина сети кондитерских «Люклер», отеля «Метаморфозы» и компании «Топ Лайн».

Илья Фридман добавил сыну еще один процент «Евромеда»
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#Бизнес#Новости#Марк Фридман#Евромед#Николай Эйхвальд#Наталья Фридман#Переход доли
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