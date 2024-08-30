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Большая часть уставного капитала «Евромеда» перешла в закрытый паевой фонд

Илья Фридман передал большую часть «Евромеда» в закрытый паевой фонд

30 августа 2024, 05:19
Фото: пресс-служба «Евромед»

Большая часть уставного капитала «Евромеда» перешла в закрытый паевой фонд

Теперь медицинским центром управляют «Инвестиции в будущее».

В обществе с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“» существенно изменилась структура собственности. Владельцем 94,56% уставного капитала компании, по данным ЕГРЮЛ, теперь является закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестиции в будущее». Таким образом, основной учредитель, Илья Фридман, передал в ЗПИФ всю свою долю, тогда как оставшиеся 5,44% по-прежнему принадлежат его сыну Марку Фридману.

«Инвестиции в будущее» относятся к категории «комбинированных фондов». Такие ПИФы могут управлять любыми активами за исключением наличных денег. Управляет «Инвестициями в будущее» одноименная УК, которая зарегистрирована в Омске на улице Маяковского. В том же здании прописана еще одна компания Фридманов — «Омгражданпроект».

Напомним: МЦСМ «Евромед» является одним из крупнейших бизнес-активов семьи Фридманов. Его годовая выручка за 2023 год превысила 3 млрд рублей. В 2014–2022 годах весь уставный капитал «Евромеда» принадлежал кипрской компании Euromed International Limited.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Евромед#Переход доли
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