Илья Фридман передал большую часть «Евромеда» в закрытый паевой фонд

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В обществе с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“» существенно изменилась структура собственности. Владельцем 94,56% уставного капитала компании, по данным ЕГРЮЛ, теперь является закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестиции в будущее». Таким образом, основной учредитель, Илья Фридман, передал в ЗПИФ всю свою долю, тогда как оставшиеся 5,44% по-прежнему принадлежат его сыну Марку Фридману.
«Инвестиции в будущее» относятся к категории «комбинированных фондов». Такие ПИФы могут управлять любыми активами за исключением наличных денег. Управляет «Инвестициями в будущее» одноименная УК, которая зарегистрирована в Омске на улице Маяковского. В том же здании прописана еще одна компания Фридманов — «Омгражданпроект».
Напомним: МЦСМ «Евромед» является одним из крупнейших бизнес-активов семьи Фридманов. Его годовая выручка за 2023 год превысила 3 млрд рублей. В 2014–2022 годах весь уставный капитал «Евромеда» принадлежал кипрской компании Euromed International Limited.