Илья Фридман передал большую часть «Евромеда» в закрытый паевой фонд

«Инвестиции в будущее» относятся к категории «комбинированных фондов». Такие ПИФы могут управлять любыми активами за исключением наличных денег. Управляет «Инвестициями в будущее» одноименная УК, которая зарегистрирована в Омске на улице Маяковского. В том же здании прописана еще одна компания Фридманов — «Омгражданпроект».