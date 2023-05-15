Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Внутри бизнес-империи Фридманов произошли новые изменения. Общество с ограниченной ответственностью «Декойл» 12 мая было формально присоединено к ООО «Санаторий „Евромед“». Первая из этих фирм занимается арендой и управлением собственной недвижимостью, вторая — «деятельностью санаторно-курортных организаций».
Стоит отметить, что «Декойл» всего месяц назад был переписан с зарегистрированного в Калининграде офшора на Марка Фридмана. Этот юный бизнесмен стал владельцем 99,67% уставного капитала. В «Санатории „Евромед“» младшему Фридману принадлежат 13,74% УК, а основной собственник там — его отец, Илья Геннадьевич (68,66%). Наталья Фридман владеет остальными 17,6%.