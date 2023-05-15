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Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына

15 мая 2023, 05:12
Фото: пресс-служба "Евромеда"
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«Декойл» стал частью ООО «Санаторий „Евромед“».

Внутри бизнес-империи Фридманов произошли новые изменения. Общество с ограниченной ответственностью «Декойл» 12 мая было формально присоединено к ООО «Санаторий „Евромед“». Первая из этих фирм занимается арендой и управлением собственной недвижимостью, вторая — «деятельностью санаторно-курортных организаций».

Стоит отметить, что «Декойл» всего месяц назад был переписан с зарегистрированного в Калининграде офшора на Марка Фридмана. Этот юный бизнесмен стал владельцем 99,67% уставного капитала. В «Санатории „Евромед“» младшему Фридману принадлежат 13,74% УК, а основной собственник там — его отец, Илья Геннадьевич (68,66%). Наталья Фридман владеет остальными 17,6%.

 

 

Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
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#Фридманы#Евромед#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Марк Фридман#Николай Эйхвальд
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