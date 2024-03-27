Илья Фридман добавил сыну еще один процент «Евромеда»

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В обществе с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“» изменилась структура собственности. Уставный капитал этой компании по-прежнему поделен между двумя членами известной в Омске семьи Фридманов, Ильей Геннадьевичем и Марком Ильичом. Однако 26 марта доля Фридмана-младшего увеличилась с 4,44% до 5,44%. Аналогичное изменение произошло в тот же день с уставным капиталом ООО «Аптека „Евромед“».
Отметим, что МЦСМ «Евромед» — одна из ключевых составляющих бизнес-империи Фридманов. Годовой оборот этой компании превышает 2 млрд рублей. Оборот «Аптеки „Евромед“» несколько меньше — 137 млн рублей за 2022 год. В числе первых учредителей в обоих случаях был Геннадий Фридман, который в последние годы отходит от дел. Некоторое время оба «Евромеда» формально принадлежали компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре, но с 2022 года они снова оформлены на Фридманов.
Представитель младшего поколения семьи Марк Ильич Фридман в последние годы регулярно получает новые семейные активы. Ему принадлежат, в частности, 30% академии профессионального образования «Евромед», 44% санатория «Евромед», половина сети кондитерских «Люклер», отеля «Метаморфозы» и компании «Топ Лайн».