Илья Фридман добавил сыну еще один процент «Евромеда»

Отметим, что МЦСМ «Евромед» — одна из ключевых составляющих бизнес-империи Фридманов. Годовой оборот этой компании превышает 2 млрд рублей. Оборот «Аптеки „Евромед“» несколько меньше — 137 млн рублей за 2022 год. В числе первых учредителей в обоих случаях был Геннадий Фридман, который в последние годы отходит от дел. Некоторое время оба «Евромеда» формально принадлежали компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре, но с 2022 года они снова оформлены на Фридманов.