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Илья и Марк Фридманы

Илья Фридман добавил сыну еще один процент «Евромеда»

27 марта 2024, 07:56
Фото: пресс-служба «Евромеда»
Илья и Марк Фридманы

Илья Фридман переда сыну еще один процент «Евромеда»

Доля Марка Фридмана в уставном капитале двух фирм увеличилась до 5,44%.

В обществе с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр современной медицины „Евромед“» изменилась структура собственности. Уставный капитал этой компании по-прежнему поделен между двумя членами известной в Омске семьи Фридманов, Ильей Геннадьевичем и Марком Ильичом. Однако 26 марта доля Фридмана-младшего увеличилась с 4,44% до 5,44%. Аналогичное изменение произошло в тот же день с уставным капиталом ООО «Аптека „Евромед“».

Отметим, что МЦСМ «Евромед» — одна из ключевых составляющих бизнес-империи Фридманов. Годовой оборот этой компании превышает 2 млрд рублей. Оборот «Аптеки „Евромед“» несколько меньше — 137 млн рублей за 2022 год. В числе первых учредителей в обоих случаях был Геннадий Фридман, который в последние годы отходит от дел. Некоторое время оба «Евромеда» формально принадлежали компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре, но с 2022 года они снова оформлены на Фридманов.

Представитель младшего поколения семьи Марк Ильич Фридман в последние годы регулярно получает новые семейные активы. Ему принадлежат, в частности, 30% академии профессионального образования «Евромед», 44% санатория «Евромед», половина сети кондитерских «Люклер», отеля «Метаморфозы» и компании «Топ Лайн».

Фридманы решили объединить свои заправки с «Евромедом»
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#Бизнес#Новости#Марк Фридман#Илья Фридман#Евромед#Николай Эйхвальд#Переход доли
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