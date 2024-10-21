Как и где сделать аборт в Омске: особенности процедуры, показания и противопоказания

Posted 21 октября, 02:00
Published 21 октября, 02:00
Modified 21 октября, 05:09
Updated 21 октября, 05:09
Некоторые женщины ищут способы, как прервать нежелательную беременность. Такое серьезное медицинское вмешательство как аборт, сильно влияет на организм женщины, в особенности на органы репродуктивной системы. Существуют определенные сроки, на которых можно проводить процедуру, также предлагаются разные виды абортов.
Безопасная процедура, при которой женщина принимает специальные препараты, в состав которых входят антигестагены. Под их воздействием организм перестаёт вырабатывать гормон прогестерон. Из-за этого плодное яйцо прекращает развитие и погибает, после чего организм выводит его естественным путем. Препараты инициируют естественный «выкидыш».
Прерывание беременности медикаментозным способом рекомендуется проводить до 7 недель беременности. После аборта через 7 дней женщине обязательно нужно пройти УЗИ органов малого таза.
Врач аккуратно убирает содержимое плодного яйца с помощью специального аспиратора, по принципу действия похожего на насос. Процедура достаточно безопасна, отсутствует механические воздействия на слизистую оболочку матки, в том числе шейки матки.
Проводится в течение 5-7 недель с момента последней менструации. Через 7 дней после процедуры назначается УЗИ, которое поможет исключить неполное удаление плодного яйца. Вакуумный аборт противопоказан при внематочной беременности и сроке больше 12 недель.
Позволяет прервать беременность до 22 недель. Во время процедуры происходит физическое выскабливание содержимого матки вместе с плодным яйцом, что исключает дальнейшее развитие эмбриона. Несмотря на 100-процентный результат, этот вид аборта проводится в случае, когда другие методики неэффективны.
Отметим, что гинекологи не выполняют операцию при протекающих в организме женщины гнойных процессах, при выявлении острых инфекций или воспалений органов мочеполовой системы. Противопоказанием является предыдущий аборт, с момента проведения которого не прошло полгода.
В течение 49 дней от начала последних месячных избавиться от нежелательной беременности можно медикаментозным способом. Препараты принимаются в два этапа и под наблюдением врача. Затем происходит естественное отторжение плода, как и при обычном выкидыше.
Также на ранних сроках до 5 недель проводится вакуумно-аспирационный метод. Мини-аборт выполняется под местной анестезией.
Добровольное прерывание беременности женщина может сделать до 12 недель.
С 12 по 22 неделю прерывание беременности назначается только при серьезных медицинских и социальных показаниях. Также аборт может быть показан, если у беременной выявили патологию которая может препятствовать полноценному уходу и воспитанию ребенка.
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