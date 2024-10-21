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Posted 21 октября, 02:00

Published 21 октября, 02:00

Modified 21 октября, 05:09

Updated 21 октября, 05:09

Как и где сделать аборт в Омске: особенности процедуры, показания и противопоказания

Как и где сделать аборт в Омске: особенности процедуры, показания и противопоказания

21 октября 2024, 02:00
Фото: 1MI
Прерывание беременности на ранних сроках: чем отличаются медикаментозный, вакуумный и хирургический аборты, в какие сроки разрешено делать аборты и какие существуют противопоказания? Во всех вопросах — разбираемся в материале Города55.

Некоторые женщины ищут способы, как прервать нежелательную беременность. Такое серьезное медицинское вмешательство как аборт, сильно влияет на организм женщины, в особенности на органы репродуктивной системы. Существуют определенные сроки, на которых можно проводить процедуру, также предлагаются разные виды абортов.

Виды абортов

  • медикаментозный — состоит из приема определенных гормональных препаратов, которые принимаются по строгой схеме;
  • мини-аборт — с использованием вакуум-аспиратора;
  • инструментальный — выскабливание полости матки с вакуум-аспирацией плодного яйца;
  • малое кесарево сечение.

Медикаментозный аборт

Безопасная процедура, при которой женщина принимает специальные препараты, в состав которых входят антигестагены. Под их воздействием организм перестаёт вырабатывать гормон прогестерон. Из-за этого плодное яйцо прекращает развитие и погибает, после чего организм выводит его естественным путем. Препараты инициируют естественный «выкидыш».

Прерывание беременности медикаментозным способом рекомендуется проводить до 7 недель беременности. После аборта через 7 дней женщине обязательно нужно пройти УЗИ органов малого таза.

Вакуумный аборт

Врач аккуратно убирает содержимое плодного яйца с помощью специального аспиратора, по принципу действия похожего на насос. Процедура достаточно безопасна, отсутствует механические воздействия на слизистую оболочку матки, в том числе шейки матки.

Проводится в течение 5-7 недель с момента последней менструации. Через 7 дней после процедуры назначается УЗИ, которое поможет исключить неполное удаление плодного яйца. Вакуумный аборт противопоказан при внематочной беременности и сроке больше 12 недель.

Хирургический аборт

Позволяет прервать беременность до 22 недель. Во время процедуры происходит физическое выскабливание содержимого матки вместе с плодным яйцом, что исключает дальнейшее развитие эмбриона. Несмотря на 100-процентный результат, этот вид аборта проводится в случае, когда другие методики неэффективны.

Отметим, что гинекологи не выполняют операцию при протекающих в организме женщины гнойных процессах, при выявлении острых инфекций или воспалений органов мочеполовой системы. Противопоказанием является предыдущий аборт, с момента проведения которого не прошло полгода.

Согласно статистике, около 20 тысяч женщин в год избавляются от нежелательной беременностиСогласно статистике, около 20 тысяч женщин в год избавляются от нежелательной беременности
Согласно статистике, около 20 тысяч женщин в год избавляются от нежелательной беременности. Фото: 1MI

До какого срока можно делать аборт

  • медикаментозное прерывание беременности можно делать до 6-начало 7 недели беременности или 42 дней задержки менструации;
  • вакуумный аборт можно делать от 4-х до 12 недель беременности;
  • свыше 12 недель можно делать по медицинским показаниям хирургическим методом.

Аборт на маленьком сроке

В течение 49 дней от начала последних месячных избавиться от нежелательной беременности можно медикаментозным способом. Препараты принимаются в два этапа и под наблюдением врача. Затем происходит естественное отторжение плода, как и при обычном выкидыше.

Также на ранних сроках до 5 недель проводится вакуумно-аспирационный метод. Мини-аборт выполняется под местной анестезией.

Добровольное прерывание беременности женщина может сделать до 12 недель.

Аборт на поздних сроках

С 12 по 22 неделю прерывание беременности назначается только при серьезных медицинских и социальных показаниях. Также аборт может быть показан, если у беременной выявили патологию которая может препятствовать полноценному уходу и воспитанию ребенка.

Медицинские показания — заболевания у женщины, которые несут большой вред как для нее, так и для здоровья плодаМедицинские показания — заболевания у женщины, которые несут большой вред как для нее, так и для здоровья плода
Медицинские показания — заболевания у женщины, которые несут большой вред как для нее, так и для здоровья плода. Фото: 1MI

Показания к аборту

  • прогрессирующий сахарный диабет;
  • туберкулез;
  • тяжелые пороки сердца;
  • онкология, требующая проведения химиотерапии;
  • активная фаза синдрома Иценко–Кушинга;
  • тяжелые психические расстройства;
  • нейродегенеративные заболевания;
  • патологии почек и печени, сопровождающиеся серьезными нарушениями в работе органов;
  • аутоиммунные заболевания в стадии обострения;
  • гибель плода;
  • внематочная беременность;
  • тяжелые патологии плода, которые несовместимы с жизнью;
  • болезни матери, которые не позволят выносить и родить здорового ребенка;
  • потребность в проведении другой медицинской процедуры или операции, которая несовместима с беременностью.

Противопоказания к аборту

  • возраст до 18 лет, без согласия родителей/мужа/опекуна;
  • хирургический аборт не сделают, если у пациентки имеются заболевания, при которых нельзя делать наркоз (бронхиальная астма, болезни сердца, эпилепсия);
  • когда женщина имеет заболевания репродуктивной системы (отсутствует яичник, имеется миома матки), и аборт сделает её бесплодной;
  • при критических нарушениях гормонального фона;
  • плохая свертываемость крови;
  • инфекции органов малого таза;
  • воспалительные процессы.

Обследование перед абортом

  • Физикальный осмотр. Врач проведет общий осмотр, оценит состояние кожи и слизистых оболочек, измерит давление и пульс;
  • Гинекологический осмотр. Врач проведет осмотр на кресле, оценит состояние и размеры матки и шейки матки;
  • УЗИ органов малого таза. Так можно будет уточнить срок беременности, количество плодов, расположение плаценты, а также обнаружить некоторые показания для аборта — в частности, пороки развития;
  • Анализы крови: общий и биохимический, по показаниям — анализ на свертываемость;
  • Анализы на инфекции: ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис;
  • Обзорный мазок, по показаниям — обследование на инфекции, передающиеся половым путем;
  • Определение группы крови и резус-фактора;
  • Общий анализ мочи;
  • ЭКГ;
  • Консультация терапевта.
На ранних сроках предпочтение отдают медикаментозному или вакуумному аборту, а на более поздних — хирургической операцииНа ранних сроках предпочтение отдают медикаментозному или вакуумному аборту, а на более поздних — хирургической операции
На ранних сроках предпочтение отдают медикаментозному или вакуумному аборту, а на более поздних — хирургической операции. Фото: 1MI

Восстановление после аборта

В большинстве случаев рекомендуется:

  • Принимать лекарства, назначенные врачом;
  • Отказаться от интимной близости;
  • Воздержаться от физических нагрузок и занятий спортом;
  • Избегать стрессовых ситуаций;
  • Не посещать сауну или баню, не плавать в бассейне или открытом водоеме;
  • Не пить алкоголь;
  • Одеваться по погоде и не переохлаждаться;
  • Соблюдать правила интимной гигиены;
  • Носить удобное белье из натуральных тканей, лучше хлопковое;
  • При необходимости пользоваться средствами личной гигиены и не забывать их периодически менять;
  • Не контактировать с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний — чтобы не усилить нагрузку на и без того ослабленный организм.

Где сделать аборт в Омске

Фото: prodoctorov.ru
  • Медицинский центр «Здоровье»: медикаментозный аборт от 6700 рублей;
  • Медицинский центр «АртМед»: гинеколог, прерывание беременности 10000 рублей;
  • «Евромед»: хирургический аборт от 5100 рублей, медикаментозный — от 11510 рублей;
  • Западно-сибирский медицинский центр ФМБА: медикаментозный от 5000 рублей;
  • «Биомедсервис»: медикаментозный от 7500 рублей
  • «Академия здоровья»: медикаментозный от 5500 рублей.
Фото: prodoctorov.ru

Ранее мы разбирались, почему женщины перестали рожать и как России выбраться из демографической ямы. Девушек в нашей стране призывают рожать не меньше трех детей, а работодателя — следить за тем, чтобы в коллективе раз в год рождался ребенок. Подробности читайте в материале по ссылке ниже.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Евромед#Все материалы авторов#Показания#Медицинский центр#Аборт#Процедура
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