Как и где сделать аборт в Омске: особенности процедуры, показания и противопоказания

Ранее мы разбирались, почему женщины перестали рожать и как России выбраться из демографической ямы. Девушек в нашей стране призывают рожать не меньше трех детей, а работодателя — следить за тем, чтобы в коллективе раз в год рождался ребенок. Подробности читайте в материале по ссылке ниже.