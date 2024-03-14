Экспансия продолжается. Фридманы хотят построить еще один медцентр в Омске

Городу55 стало известно, что семья Фридманов хочет построить еще один медицинский центр. Новый объект появится в Нефтяниках, на улице Магистральная, 70Б. Сейчас по этому адресу находится пустующее трехэтажное административное здание. Участок под ним имеет площадь 2569 кв. м и предназначен под здравоохранение.