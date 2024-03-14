Экспансия продолжается. Фридманы хотят построить еще один медцентр в Омске

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Городу55 стало известно, что семья Фридманов хочет построить еще один медицинский центр. Новый объект появится в Нефтяниках, на улице Магистральная, 70Б. Сейчас по этому адресу находится пустующее трехэтажное административное здание. Участок под ним имеет площадь 2569 кв. м и предназначен под здравоохранение.
Проект строительства медицинского центра уже прошел экспертизу. Положительное заключение выдал «Сибрегионэксперт». Застройщиком выступает «МЦСМ „Евромед“». Разработкой проектной документации для компании занималось ООО «Омскрегионэксперт».
Учредителями «Евромеда» в настоящий момент являются Илья и Марк Фридманы. В 2022 году и выручка, и чистая прибыль компании сократилась: первая — до 2,3 млрд рублей, вторая — до 272,1 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в бизнес-империи Фридманов происходит очередная реорганизация. ООО «Санаторий „Евромед“» решили присоединить к ООО «Управление АЗС».