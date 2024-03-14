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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

На Магистральной в Омске Фридманы собираются построить медицинский центр

Экспансия продолжается. Фридманы хотят построить еще один медцентр в Омске

14 марта 2024, 11:04
Фото: Город55

На Магистральной в Омске Фридманы собираются построить медицинский центр

Проект строительства, разработанный компанией «Омскрегионпроект», прошел экспертизу.

Городу55 стало известно, что семья Фридманов хочет построить еще один медицинский центр. Новый объект появится в Нефтяниках, на улице Магистральная, 70Б. Сейчас по этому адресу находится пустующее трехэтажное административное здание. Участок под ним имеет площадь 2569 кв. м и предназначен под здравоохранение.

Участок, где должен появиться медцентрУчасток, где должен появиться медцентр
Участок, где должен появиться медцентр
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Проект строительства медицинского центра уже прошел экспертизу. Положительное заключение выдал «Сибрегионэксперт». Застройщиком выступает «МЦСМ „Евромед“». Разработкой проектной документации для компании занималось ООО «Омскрегионэксперт».

Учредителями «Евромеда» в настоящий момент являются Илья и Марк Фридманы. В 2022 году и выручка, и чистая прибыль компании сократилась: первая — до 2,3 млрд рублей, вторая — до 272,1 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в бизнес-империи Фридманов происходит очередная реорганизация. ООО «Санаторий „Евромед“» решили присоединить к ООО «Управление АЗС».

Фридманы решили объединить свои заправки с «Евромедом»
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Медицина#Проект#Новости#Марк Фридман#Илья Фридман#Евромед#Юлия Истомина#Фридманы#Медицинский центр
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