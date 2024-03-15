Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В омском департаменте городского хозяйства отчитались об озеленении за 2023 год

Высадили 13 тысяч деревьев, срубили 2 тысячи: в ДГХ отчитались об озеленении за год

15 марта 2024, 11:42
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

В омском департаменте городского хозяйства отчитались об озеленении за 2023 год

Департамент подготовил отчет для городского Совета

На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки — доклад представителя ДГХ о «проблемах и перспективах рекреационного развития Омска», а точнее — об озеленении и экологической безопасности.

Копия доклада есть в распоряжении Города55. Из документа за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что за 2023 год в Омске в рамках муниципального задания УДХБ было срублено 1916 деревьев, признанных аварийными. В общей сложности высажено 13 502 дерева и почти 29 тысяч кустарников.

Депутатам расскажут, что в Омске сохраняет актуальность генеральный план, который содержит «основные положения по развитию территории и функциональному зонированию города» до 2040 года. Этот план предполагает, в частности, что общая площадь зеленых территорий (парков, скверов и т. д.) должна вырасти за 16 лет в 2 с половиной раза — с 653 до 1605 гектаров.

— В целях экологической безопасности генеральным планом предусмотрено максимальное озеленение вдоль транспортных магистралей, — уточняется в докладе.

Авторы документа уверены: генплан и правила землепользования создают «все необходимые предпосылки формирования единой непрерывной, устойчивой многофункциональной системы озеленения городской среды».

От депутатов в связи с докладом не потребуются какие-то решения: они должны будут просто принять услышанное к сведению.

#Омск#Новости#УДХБ#Горсовет#Николай Эйхвальд#ДГХ
Подпишитесь
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Вчера, 13:19
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
Сегодня, 09:25
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
Сегодня, 07:50
Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С
Сегодня, 03:01
Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей
Сегодня, 01:01
Абсолютно новый стиль: как архитектура ЖК «Пушкино» повлияет на Омск и его жителей
Сегодня, 05:42