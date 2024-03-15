Высадили 13 тысяч деревьев, срубили 2 тысячи: в ДГХ отчитались об озеленении за год

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки — доклад представителя ДГХ о «проблемах и перспективах рекреационного развития Омска», а точнее — об озеленении и экологической безопасности.
Копия доклада есть в распоряжении Города55. Из документа за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что за 2023 год в Омске в рамках муниципального задания УДХБ было срублено 1916 деревьев, признанных аварийными. В общей сложности высажено 13 502 дерева и почти 29 тысяч кустарников.
Депутатам расскажут, что в Омске сохраняет актуальность генеральный план, который содержит «основные положения по развитию территории и функциональному зонированию города» до 2040 года. Этот план предполагает, в частности, что общая площадь зеленых территорий (парков, скверов и т. д.) должна вырасти за 16 лет в 2 с половиной раза — с 653 до 1605 гектаров.
— В целях экологической безопасности генеральным планом предусмотрено максимальное озеленение вдоль транспортных магистралей, — уточняется в докладе.
Авторы документа уверены: генплан и правила землепользования создают «все необходимые предпосылки формирования единой непрерывной, устойчивой многофункциональной системы озеленения городской среды».
От депутатов в связи с докладом не потребуются какие-то решения: они должны будут просто принять услышанное к сведению.