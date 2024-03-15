Высадили 13 тысяч деревьев, срубили 2 тысячи: в ДГХ отчитались об озеленении за год

Депутатам расскажут, что в Омске сохраняет актуальность генеральный план, который содержит «основные положения по развитию территории и функциональному зонированию города» до 2040 года. Этот план предполагает, в частности, что общая площадь зеленых территорий (парков, скверов и т. д.) должна вырасти за 16 лет в 2 с половиной раза — с 653 до 1605 гектаров.