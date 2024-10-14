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Posted 14 октября, 10:01

Published 14 октября, 10:01

Modified 14 октября, 10:03

Updated 14 октября, 10:03

Стоимость судебного капремонта жилых домов в Омске осталась на уровне 6 млрд

Омским депутатам назвали общую стоимость судебного капремонта жилых домов

14 октября 2024, 10:01
Фото: gorod55.ru

Стоимость судебного капремонта жилых домов в Омске осталась на уровне 6 млрд

Сюжет
Омский Горсовет
В 2024 году на эти цели потратят всего 360 млн.

Завтра, 15 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Депутаты заранее попросили городскую администрацию предоставить отчет о работе по исполнению судебных решений в тех случаях, когда мэрия является ответчиком, и копия этого отчета есть в распоряжении Города55.

Из документа следует, в частности, что в департаменте городского хозяйства к 27 сентября находились на исполнении судебные акты, обязывающие провести капремонт в 389 многоквартирных домах (точнее, это 239 судебных актов и 150 мировых соглашений). Общая стоимость всех этих работ — приблизительно 5,9 млрд рублей.

«С начала 2024 года исполнено 2 мировых соглашения, — уточняется в отчете. — Планируется в 2024 году выполнить работы в отношении 71 многоквартирного дома на сумму 312,6 млн рублей из бюджета города Омска, 48,8 млн рублей из областного бюджета».

Авторы документа уточняют, что приоритетная для администрации задача — заключать мировые соглашения с собственниками МКД, чтобы сокращать бюджетные расходы на выплату штрафов.

«Департаментом городского хозяйства принимаются все возможные меры по исполнению указанных судебных актов в возможно короткие сроки в пределах доводимых бюджетных ассигнований», — объясняют чиновники депутатам.

Стоит отметить, что весной 2023 года в отчете прокурора Омска звучали практически те же цифры — 6,1 млрд рублей. Тогда речь шла о ремонте в 403 многоквартирных домах.

На капремонт омских домов по судебным решениям необходимо 6 млрд рублей
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#Николай Эйхвальд#Омск#Омский Горсовет#Капремонт#ДГХ
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