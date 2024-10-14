Омским депутатам назвали общую стоимость судебного капремонта жилых домов

Завтра, 15 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Депутаты заранее попросили городскую администрацию предоставить отчет о работе по исполнению судебных решений в тех случаях, когда мэрия является ответчиком, и копия этого отчета есть в распоряжении Города55.