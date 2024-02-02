Не обрезка, а «глубокое омоложение»: в ДГХ рассказали, зачем кронируют деревья

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 02:40
На прошлой неделе в Омске в Амурском поселке прошли масштабные работы «по сносу и обрезке зеленых насаждений», как это называют в официальных документах. Люди в спецодежде с надписью «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в течение нескольких дней пилили деревья на площади Праздников. В частности, все деревья вдоль жилого дома по адресу Багратиона, 27г превратились в длинные обрубки.
У местных жителей происходящее вызвало сложные эмоции. В частных беседах они признаются, что деревья никому не мешали, даже наоборот: закрывали окна от солнечного света, а по дорожке под деревьями было приятно гулять (особенно там любили прогуливаться в теплое время года женщины с колясками). Радикальная обрезка сразу всех деревьев на одной аллее вызывает вопросы о необходимости таких действий: оценивали ли ситуацию специалисты, действительно ли все деревья оказались в равной степени «аварийными».
Кроме того, местные жители сталкивались с ситуацией, когда власти годами не могли решить проблему с падающим или уже упавшим деревом, — зато здесь вопрос был решен радикально и, вполне возможно, избыточно.
Такие кронирования происходят регулярно в разных частях города. Чтобы разобраться в конкретной ситуации и понять, как чиновники видят свои действия в этой сфере в целом, Город55 обратился с запросом в департамент городского хозяйства. Теперь мы получили обстоятельный и достаточно информативный ответ.
«Глубокое омоложение»
Авторы письма уточняют, что в общей сложности на площади Праздников в Амурском поселке запланированы снос 10 тополей и 3 «стволов ивы», обрезка 61 тополя и 70 «стволов ивы». Такое решение было принято после выезда на площадь специалистов из УДХБ и заседания комиссии по сносу и обрезке. Кронирование бывает разным — но в этом случае, по словам авторов письма, выбора не было.
— Применить метод формовочной обрезки для возрастных деревьев невозможно, — пишут в ДГХ, — а проведение санитарной обрезки неэффективно, в связи с чем применяется метод глубокого омоложения кроны.
Здесь же приводится определение:
— Омолаживающая обрезка — глубокая обрезка ветвей до их базальной части, создающая новую крону, производится в случаях физиологического старения, а также у потенциально опасных деревьев (наклоненные, очень высокие, на детских площадках, у входа в подъезд дома, учреждения, вдоль автомагистралей, и т. п.).
Судя по этому определению и по результатам работы на площади Праздников, речь идет об эвфемизме, которым обозначают срезание всех веток и превращение дерева в длинный пень. По-видимому, именно это следует называть «топпингом». Многие специалисты данный метод кронирования критикуют, отмечая, что из-за него крона не омолаживается, а начинает формироваться совсем по-другому: отрастают тощие ветки, слабо прикрепленные к стволу и легко отламывающиеся. В результате постоянные последующие обрезки становится неизбежными, а дерево в целом — заметно менее жизнеспособным.
Отметим, что такое кронирование критикуют в том числе и омские официальные лица. Так, 3 ноября 2023 года на заседании комиссии по сносу и обрезке главный архитектор Омска Роман Воробьев заявил:
— Куда ни повернись, везде пеньки. У нас нет культуры обрезки деревьев…
Судя по полученному нами ответу, в ДГХ такую критику не принимают во внимание. Список причин, по которым дерево может быть подвергнуто «глубокому омоложению», достаточно длинный и не может считаться законченным. «И т. п.» означает, что могут найтись еще какие-то основания, чтобы радикально обрезать деревья.
Времена года
Одной из причин недовольства местных жителей стало время кронирования. Если деревья обрезают зимой, традиционно звучат, с одной стороны, опасения, что такая обрезка окажется особенно пагубной, а с другой — предположения, что время выбрано специально для минимизации общественного резонанса. «Пока листвы нет, мало кто заметит изменения, а летом будет слишком поздно протестовать» — логика примерно такова.
Понятно, что второй пункт чиновники в любом случае не стали бы комментировать. По первому пункту авторы полученного нами письма, кажется, пытались ответить, но не смогли.
В частности, в письме говорится, что выявить признаки старости дерева, делающие, по данным ДГХ, необходимой радикальную обрезку, «возможно не только в вегетационный период». Специалисты фиксируют наличие «дупел, трещин, отхождения ветвей от ствола, повреждения корневой системы, слабую структуру скелета дерева» и делают вывод «об аварийном состоянии зеленых насаждений». Дальше — решение комиссии и приезд людей с пилами.
Так наносит ли зимняя обрезка дополнительный вред деревьям? Если да — делают ли специалисты осознанный выбор между вариантами «Дерево настолько аварийное, что надо обрезать немедленно» или «Дело может подождать до весны, чтобы у дерева было больше шансов выжить»? Ну или деревья просто обрезают, когда получится, не думая о последствиях? Этого мы из ответа ДГХ не узнаем.
Мнение народа
Очень важная претензия, звучавшая из уст жителей дома, выходящего на площадь Праздников, сформулирована максимально просто: «С нами не посоветовались».
— У меня квартира на 5-м этаже, дерево закрывало окно от солнца, а теперь что? — риторически спрашивала корреспондента Города55 одна из местных жительниц.
Действительно: в одних случаях деревья с естественной, развитой кроной защищают квартиры от солнечных лучей, в других — от выхлопных газов (рядом с домом может быть оживленная дорога или парковка). Учитывается ли этот фактор специалистами, решающими судьбу конкретного дерева?
Ответ ДГХ на первый взгляд однозначен.
— При выполнении работ по сносу зеленых насаждений, имеющих признаки аварийности и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, а также произрастающих на территориях общего пользования, получение согласия граждан города Омска на выполнение такого рода работ нормативными актами не предусмотрено.
Подумав и перечитав, спросим: «Хорошо, это снос аварийных и опасных деревьев. А обрезка? То самое „глубокое омоложение“ на площади Праздников, возможно, следовало обсудить с местными жителями? Или и это „не предусмотрено нормативными актами“?».
Настороженное отношение местных жителей можно понять. Они внезапно узнают, что все деревья в одном конкретном месте (на площади Праздников их больше сотни) приговорены к радикальной однотипной обрезке. Они не готовы поверить, что у всех деревьев один и тот же диагноз и что причины обрезки, указанные в документах, соответствуют действительности; многие даже допускают, что никакого исследования ситуации не было. С ними никто не советовался, им никто ничего не объяснял заранее — но деревья, росшие рядом с домом многие годы, уже пилят. И это не исправить.
Отметим, что даже в официальных комментариях, появляющихся пост-фактум, заметны нестыковки. Авторы полученного нами ответа ссылаются на правила, касающиеся сноса деревьев, когда речь идет о кронировании. Возрастные деревья они по умолчанию причисляют к «аварийным» и опасным. Вопрос «Принимаются ли во внимание такие факторы, как необходимость защиты квартир от газов и солнечного света» остался проигнорированным. Мнения жильцов ДГХ учитывать не обязан (во всяком случае, при сносе) — хорошо. Но что насчет общих правил?
Хорошая комиссия. И решения интересные
В подтверждение своей позиции авторы письма дают краткую характеристику комиссии по сносу и обрезке, принимающей непопулярные решения.
— В состав комиссии входят… агрономы служб бюджетного учреждения, — пишут они, — председатель омского регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые», а также кандидат биологических наук и заслуженный лесовод Российской Федерации.
Фигурируют в списке и представители аграрного университета. Авторы настаивают: «При принятии решения комиссией по каждому случаю тщательно прорабатываются различные варианты, и в случае возможности сохранения деревьев комиссия отказывает в их сносе». Отказывает ли она в обрезке — не уточняется.
Город55 регулярно пишет о работе этой комиссии, и в этих публикациях по объективным причинам мало позитива. Только на январском заседании к спилу было приговорено 3521 дерево, а отказано было в разрешении спилить 1 (одну) сосну. Аварийными признано только 1116 деревьев из 3 с половиной тысяч. В качестве компенсации высадят только 94 дерева. Обрезать решили 1760 деревьев, причем один из членов комиссии, комментируя эти планы, сказал: «Тривиальные деревья. Не представляют интереса».
Деревья в Омске спиливают и обрезают «под ноль» ради строительства домов, расширения дорог, из опасений за провода и другие коммуникации, из-за заключений об «аварийности», в рамках «работ по благоустройству». Это происходит вдоль улиц и домов, на территориях детсадов и школ, в парках и скверах. Отвечая на запросы СМИ, чиновники заявляют, что в советские времена деревьев посадили слишком много и теперь они мешают развитию города.
— Ранее зеленые насаждения в нашем городе высаживались без учета проходящих под ними и над ними коммуникаций, без учета перспективной застройки и дальнейшего развития инфраструктуры, — написали нам из ДГХ в июле 2023 года, объясняя вырубки на Волочаевской.
Город55 уже публиковал цифры: с 2014 года Омск потерял примерно четверть всех деревьев. 10 лет назад на одного горожанина приходилось в среднем 15 квадратных метров зеленых насаждений, а сейчас — всего 11. За 2022 год спилено почти 27 тысяч деревьев, а посажено только 14 с половиной тысяч. Сколько саженцев принялось, мы не знаем, но есть данные об отдельных высадках. В 2022 году на бульваре Веретено из 10 саженцев принялись 6, на Зеленом острове из 20 — 2, на Бударина из 14 — одно.
Эти цифры означают, что в обозримой перспективе Омск может остаться вообще без деревьев. Произойдет это несмотря на то, что в департаменте городского хозяйства высоко оценивают работу комиссии по сносу и обрезке.