Не обрезка, а «глубокое омоложение»: в ДГХ рассказали, зачем кронируют деревья

Настороженное отношение местных жителей можно понять. Они внезапно узнают, что все деревья в одном конкретном месте (на площади Праздников их больше сотни) приговорены к радикальной однотипной обрезке. Они не готовы поверить, что у всех деревьев один и тот же диагноз и что причины обрезки, указанные в документах, соответствуют действительности; многие даже допускают, что никакого исследования ситуации не было. С ними никто не советовался, им никто ничего не объяснял заранее — но деревья, росшие рядом с домом многие годы, уже пилят. И это не исправить.